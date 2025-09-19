Lịch kinh tế: Tổng thống Biden họp với các lãnh đạo EU, Chủ tịch Powell phát biểu tại NABE
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức thấp hơn Chủ tịch Powell sẽ có bài phát biểu tại Hiệp...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức thấp hơn Chủ tịch Powell sẽ có bài phát biểu tại Hiệp...
Chứng khoán Châu Á hầu hết đều giảm điểm trong phiên đầu tiên. S&P/ASX 200 giảm 0,22%, Kospi giảm 0,8%...
Khác với Cục Dự trữ Liên bang hay Ngân hàng Trung ương Anh, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã không...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ngang Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua gần mức đỉnh hàng ngày. S&P 500 và Dow...
Fed trở nên hiếu chiến hơn Dự đoán sẽ có ít nhất 6 đợt tăng lãi suất trong năm nay Quá trình...
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã công bố quyết định lãi suất vào lúc 12:00 trưa GMT (7:00 tối VN) hôm...
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) công bố chính sách tiền tệ sẽ là sự kiện vĩ mô hàng đầu trong...
NHTW Anh (BoE) dự kiến sẽ đưa ra đợt tăng lãi suất thứ 3 liên tiếp NHTW Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) được dự đoán sẽ không...
Bất chấp hawkish Fed, các chỉ số Phố Wall vẫn kết thúc phiên giao dịch hôm qua với các mức tăng mạnh. S&P...
Mở đầu phát biểu Thị trường lao động đang bị thắt rất chặt với nguồn cung lao động tiếp tục giảm Tốc độ tăng trưởng lương...
Các ý chính: FED được dự đoán sẽ nâng lãi suất lần đầu trong hôm nay Chủ tịch Powell sẽ đề nghị...
Chỉ số Trung Quốc CNHComp đã giảm hơn 25% so với đầu năm Chỉ số giao dịch gần 30% dưới mức thấp nhất của thời kỳ đại dịch năm...
Thị trường Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Fed sẽ công bố chính sách tiền tệ vào chiều nay (theo giờ GMT) Doanh...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn với S&P 500 tăng 2,14%, Nasdaq...
Hôm nay, Eli Lilly (LLY.US) đã đưa ra thông báo sẽ tạm ngưng mọi hoạt động đầu tư, quảng bá và xuất khẩu các...
Tống thống Vladimir Putin cho biết Kiev vẫn chưa muốn nhượng bộ trong cuộc chiến ở Ukraine. Theo Tass - Thông tấn xã Nga, quốc...
Lợi nhuận ròng 15,1 triệu EUR trong Q4 năm 2021 và 52 triệu EUR cho cả năm 2021 Số lượng khách hàng mới đạt kỷ...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ