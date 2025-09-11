CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát bán buôn của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm : Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: thực tế 248 nghìn; dự báo...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Cổ phiếu Oracle Corporation (ORCL.US) tăng hơn 8% trong phiên tiền thị trường trên sàn NYSE sau khi công bố kết quả tài...
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa trong sắc đỏ, với các chỉ số từ Ba Lan, Áo và Đức dẫn đầu đà giảm,...
Tỷ giá GBPUSD giảm 0.25% xuống 1.3550, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 2 năm giảm còn 4.32%, phản ánh...
Hôm nay, lịch kinh tế không ghi nhận nhiều sự kiện lớn, nhưng báo cáo lạm phát PPI của Mỹ và số liệu yêu...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã tăng mạnh trong phiên giao dịch đêm qua và...
14:00 (giờ Việt Nam), Vương quốc Anh - Dữ liệu GDP tháng 4: GDP: thực tế 0.9% YoY (trước đó 1.1% YoY); GDP: thực tế -0.3%...
GitLab là một công ty công nghệ của Mỹ chuyên phát triển nền tảng DevSecOps, cho phép các nhóm lập...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/06, chỉ số S&P 500 lùi 0.27% xuống 6,022.24 điểm, chấm dứt chuỗi 3 phiên tăng...
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent Ông cho rằng các công ty nước ngoài không hài lòng...
21:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA : Tồn kho xăng: thực tế 1,504 triệu; dự báo 1,100 triệu; trước đó 5,219 triệu; Tồn...
Báo cáo lạm phát CPI tháng 5 đã khiến giới đầu tư bất ngờ, khi nhiều người kỳ vọng lạm phát sẽ tăng mạnh so với...
Phố Wall mở phiên với sắc xanh, thể hiện rõ tâm lý "ưa rủi ro" lan tỏa trên toàn thị trường. Trước đó...
01:30 PM BST, United States - Inflation Data for May: CPI tổng thể: thực tế 0,1% MoM; dự báo 0,2% MoM; kỳ...
Các chỉ số chứng khoán đang cố gắng phục hồi nhẹ trước giờ mở cửa phiên giao dịch tại Mỹ, với hợp đồng CFD chỉ số US100 tăng 0,05%,...
Cổ phiếu của các công ty điện toán lượng tử tăng giá sau khi Giám đốc điều hành của Nvidia - ông Jensen...
Một tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ đã phán quyết rằng các mức thuế quan toàn diện do cựu Tổng thống Donald...
Cặp EURUSD thu hút sự chú ý trên thị trường tài chính hôm nay, khi báo cáo lạm phát...
