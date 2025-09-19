Bản tin ngày 15.03.2022
Chứng khoán Phố Wall kết thúc phiên hôm qua ở mức thấp hơn sau khi lợi suất tăng đã ảnh hưởng đến các cổ...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Chứng khoán Phố Wall kết thúc phiên hôm qua ở mức thấp hơn sau khi lợi suất tăng đã ảnh hưởng đến các cổ...
Các cuộc đàm phán Nga-Ukraine đang có tín hiệu tích cựcc Trung Quốc được cho là sẽ hỗ trợ quân...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL trên cặp NZDCAD theo các mức sau: Vào lệnh: 0.8670 Chốt...
Các lo ngại về rủi ro đã quay trở lại thị trường sau khi Mỹ thông báo với các đồng minh rằng Trung Quốc đã phát...
Giá dầu đã giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay và chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3 sau khi các tin...
Dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga, cơ quan IFX cho biết Nga có thể tạm ngừng xuất khẩu lúa mì, ngô, gạo và lúa...
Các cuộc đàm phán với Iran đã tạm dừng sau khi các bên không đạt được thỏa thuận nào. Nga từ chối...
Chứng khoán Châu Âu khởi đầu tuần mới ở mức cao hơn Chính phủ Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp gỡ tại Rome FOMC,...
Chứng khoán Châu Á giao dịch trái chiều. Nikkei tăng 0,6%, S&P/ASX 200 tăng 1,2%trong khi Kospi giảm 0.6%....
Cuộc chiến tranh Nga-Ukraine dường như chưa có dấu hiệu đi đến hồi kết vì không bên nào muốn nhường bước, và hiển...
BOFA đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cho cặp tiền EURJPY. Vào lệnh: 128.53 Chốt lời: 120.00 Cắt lỗ: 130.00 BOFA...
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc đàm phán với Ukraine đã có nhiều chuyển biến tích cực....
Chứng khoán Châu Âu giao dịch ở mức cao hơn DE30 phá vỡ lên trên đường trung bình động 200 giờ Doanh...
Đồng CAD là một trong những đồng tiền chính mạnh nhất trong thời gian gần đây. CAD được xem là một loại tiền tệ hàng...
Các chỉ số Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ở mức không đổi Tổng thống Biden sẽ có bài phát...
Các chỉ số Phố Wall đã giảm nhẹ vào hôm qua, nối tiếp một phiên Châu Âu đi xuống. S&P 500 giảm 0,43%,...
Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine và Nga tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc và lãnh đạo hai đoàn đã...
Một đợt đảo chiều risk-on lớn vào hôm qua đã đẩy giá vàng trở lại dưới ngưỡng 2,000 USD/ounce. Các bản tin đều...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức không đổi ECB sẽ công bố chính sách tiền tệ lúc...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ