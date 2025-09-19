Bản tin ngày 10.03.2022
Các chỉ số Phố Wall đã tăng điểm vào hôm qua trong bối cảnh các tin tức tích cực liên quan đến cuộc...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Trong năm 2021, kịch bản giá dầu đạt 100 USD/thùng dường như rất khó xảy ra, nhưng giờ đây, chúng ta đã vượt xa...
Thị trường tiền điện tử đã trải qua một đợt tăng mạnh trong ngày hôm nay. Việc Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ ký Lệnh hành...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn một chút so với mức đáy hàng...
Các chỉ số thị trường chứng khoán châu Âu bắt đầu giao dịch ngày hôm nay thấp hơn nhưng sau đó đã...
Niken tiếp tục là một trong những hàng hóa biến động nhất hôm nay. Giá kim loại công nghiệp này đã...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến ở cửa ở mức thấp hơn Giá Niken tăng, giá hàng hóa năng lượng ngừng...
Các chỉ số Phố Wall đã sụt giảm vào hôm qua trong bối cảnh giá hàng hóa năng lượng tăng vọt. S&P...
Chứng khoán Châu Âu giảm điểm DE30 bật khỏi mức Fibonacci 78,6% ở vùng 12,400 điểm Puma đóng cửa...
Vàng đang một lần nữa kiểm tra vùng 2,000 USD/once với nỗ lực phá lên trên đầu tiên được thực hiện trong phiên...
Giá dầu đã bắt đầu tuần giao dịch mới với khoảng cách tăng lớn. Giá đã bắt đầu giao dịch cao hơn gần 10% so với mức...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức thấp hơn Giá dầu tăng vọt vì các rủi ro từ lệnh trừng...
Giá dầu đã tăng cao vào đầu tuần mới với dầu Brent đạt mức cao nhất kể từ năm 2008. Brent có lúc đã di...
Tâm lý risk-off đã xuất hiện trong phiên giao dịch châu Âu ngày hôm nay khi chứng khoán...
Giá dầu đã tăng vọt kể từ khi cuộc xâm lược Ukraine của Nga bắt đầu vì các nhà đầu tư lo ngại rằng...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức thấp hơn Đợt tấn công vào nhà máy điện hạt nhân...
Các chỉ số Phố Wall đã có một phiên giảm điểm vào hôm qua. S&P 500 giảm 0,53%, Dow...
Việc Nga tấn công Ukraine và các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ từ phương Tây có thể khiến Nga cắt dòng...
Các chỉ số Phố Wall đã xóa bỏ đà giảm khi bắt đầu phiên giao dịch hôm qua và đóng cửa ở mức...
