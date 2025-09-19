Buổi điều trần của Powell ảnh hưởng đến lợi suất trái phiếu
Buổi điều trần của Powell trước khi Quốc hội đã kết thúc. Người đứng đầu FED cho biết ông dự kiến sẽ tăng lãi suất...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Giá các hợp đồng phát thải CO2 của châu Âu (EMISS) đã giảm trong tuần này và hiện đang giao dịch...
Thị trường Châu Âu bắt đầu phiên giao dịch ở mức thấp hơn Chủ tịch Powell sẽ điều trần trước Quốc hội NHTW Canada...
Các chỉ số Phố Wall kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn sau khi xung đột tại Ukraine đe dọa chuỗi cung ứng,...
Dù đã khởi động phiên giao dịch hôm nay với ít biến động hơn, chứng khoán Châu Âu sau đó...
Việc Nga tiến hành cuộc tấn công vào Ukraine và sự tiếp tay của quân đội trong căng thẳng địa chính trị đã...
Chứng khoán Châu Âu mở cửa phiên ở mức không đổi Chỉ số sản xuất tháng 2 từ ISM của Mỹ, chỉ số PMI...
Chứng khoán Hoa Kỳ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. S&P 500 giảm 0.25%, Dow Jones giảm 0.49% ...
Chứng khoán Châu Âu đóng cửa ở mức thấp hơn Tâm lý trái chiều thống trị Phố Wall Giá hàng...
Ngân hàng ANZ đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp tiền AUDNZD theo các mức sau: Vào lệnh: từ 1.0680 Chốt...
Chính phủ Ukraine đã đưa ra lời kêu gọi quyên góp tiền điện tử Tổng thống Putin đã đặt lực lượng hạt nhân...
Hành động từ các nước phương Tây vào cuối tuần qua đã gây ra những làn sóng chấn động trên...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp sau khi phương Tây cho biết sẽ chặn Nga khỏi hệ thống SWIFT Nga...
Các hợp đồng kỳ hạn của chỉ số Hoa Kỳ và Châu Âu đã bắt đầu tuần mới ở mức thấp hơn khi phương Tây áp...
Kịch bản xấu nhất đã trở thành hiện thực - Nga tiến hành tấn công Ukraine. Ban đầu, phản ứng hoảng sợ đã xuất hiện trên...
Bank of America đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp EURCHF theo các mức sau: Vào lệnh: từ 1.0442 Chốt...
Việc phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine của Nga đã khiến thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử trải...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến sẽ mở cửa phiên tăng Các lệnh trừng phạt từ phương Tây không nghiêm...
