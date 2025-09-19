Nga tấn công Ukraine, thị trường rung chuyển
Tình huống xấu nhất - Nga tấn công vào Ukraine - đang thành hiện thực. Trong bài viết này, chúng tôi...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số Phố Wall đã trải qua một đợt đảo chiều ngoạn mục vào hôm qua sau khi Tổng thống Joe Biden thông...
Ngành công nghiệp vũ khí là một trong số ít lĩnh vực của nền kinh tế có thể tăng trưởng trong bối cảnh lo ngại...
Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã khiến thị trường chứng khoán Châu Âu và hợp đồng tương lai chứng khoán...
Việc phát động cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã bị cộng đồng quốc tế lên án và các biện pháp...
Các tin tức chính về cuộc xâm lược của Nga vào Ukrainne: Nga chính thức tấn công Ukkraine. Quân...
Nga tấn công Ukraine, cả thế giới chờ đợi phản hồi từ phương Tây Các chỉ số Châu Âu đồng loạt lao dốc Chỉ...
Một cuộc chiến toàn diện ở Ukraine đã thực sự diễn ra. Trong bài phát biểu đêm qua, Putin tuyên bố rằng ông...
Thế vận hội Mùa đông đã kết thúc nhưng xung đột ở miền đông Ukraine vẫn chưa hề có dấu hiệu đi đến hồi kết. Mặc...
Các nước phương Tây đã bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga sau hành động xâm phạm...
Chứng khoán Châu Âu mở cửa ở mức cao hơn Phương Tây đã áp đặt các trừng phạt lên Nga Booking...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 1.01%, Dow Jones...
Ngân hàng Credit Suisse đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp AUDNZD theo các mức sau: Vào lệnh: Buy limit tại...
Chứng khoán Châu Âu giao dịch ở mức thấp hơn Thị trường chờ đợi sự đáp trả đối với hành động của Tổng...
Xung đột Nga-Ukraine ngày càng thu hút sự chú ý của giới đầu tư sau khi Tổng thống Putin công nhận nền độc lập...
Xung đột Nga - Ukaine tiếp tục là tâm điểm sau khi tổng thống Putin công nhận độc lập ở vùng Donbas Chứng khoán...
Tổng thống Putin công nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk Chỉ số RTS của Nga sụt...
Tổng thống Vladimir Putin hiện đang có bài phát biểu trên truyền hình Nga liên quan đến các khu vực nổi...
BNP Paribas đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp AUDUSD theo các mức sau: Vào lệnh: buy limit tại 0.7150 Chốt...
