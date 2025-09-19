Bản tin tiền điện tử: Căng thẳng ở biên giới Nga-Ukraine đẩy Bitcoin dưới ngưỡng $38,000
Các căng thẳng địa chính trị ở Ukraine đè nặng tâm lý thị trường Mạng lưới Cardano tăng trưởng mạnh mẽ Theo...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Hợp đồng kỳ hạn của chỉ số Châu Âu và Mỹ đã tăng trong đêm sau khi tin tức Tổng thống Biden sẽ có cuộc gặp...
Chứng khoán Châu Âu giao dịch ở mức thấp hơn DE30 tiếp cận ngưỡng 15,000 pts Lufthansa tạm ngưng các...
Vào tuần trước, giá vàng đã đi lên sau khi các căng thẳng ở miền Đông Ukraine leo thang. Phương Tây...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Châu Âu công bố số liệu PMI sơ bộ Hoa Kỳ và...
Các nhà đầu tư Châu Á đã bắt đầu tuần mới với tâm trạng não nề. Nikkei giảm gần 0.8%, các...
Tương tự như tuần qua, tình hình căng thẳng tại Ukraine dự kiến sẽ chi phối tâm trạng thị trường trong tuần tới. Khả năng xảy ra...
Tình hình ở biên giới Nga - Ukraine dường như không có bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong những ngày...
Ngân hàng Barclays đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh:115.02 Chốt...
Dầu thô đang chuẩn bị cho mức giảm hàng tuần đầu tiên sau 8 tuần tăng liên tục. Giá đã trải qua một khoảng thời...
Căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục là động lực chính cho các động thái trên thị trường. Các chỉ số của Mỹ đã...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên không đổi Căng thẳng Nga-Ukraine sẽ là nhân tố chính...
Xung đột giữa Ukraine và Nga là chủ đề được bàn luận trong nhiều tháng qua, nhưng việc Nga tập họp quân đội gần...
Các chỉ số Phố Wall đã giảm điểm trong phiên hôm qua sau khi căng thẳng ở biên giới Ukraine-Nga leo thang. S&P...
Ngân hàng CITI đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp tiền AUDUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 0.7193 Chốt...
Giá dầu đã giảm vào cuối ngày hôm qua sau khi xuất hiện thông tin thỏa thuận hạt nhân Iran đang ở cuối chặng...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp giữa căng thẳng Nga-Ukraine NHTW Thổ Nhĩ Kỳ sẽ công bố chính...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua theo hai hướng khác nhau. S&P 500 tăng 0.09%,...
