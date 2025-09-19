Top 3 thị trường nổi bật trong tuần: VÀNG, RUS50, USDRUB (16.02.2022)
VÀNG Hãy cùng bắt đầu bài phân tích hôm nay với thị trường vàng. Giá của hàng hóa...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
VÀNG Hãy cùng bắt đầu bài phân tích hôm nay với thị trường vàng. Giá của hàng hóa...
Thời gian qua, thị trường tiền điện tử đã phải đối mặt với "sóng gió vĩ mô", từ việc Fed có khả năng thắt chặt...
Tâm trạng trên thị trường đã được cải thiện vào hôm qua sau khi Nga thông báo rằng họ sẽ rút một số...
Thị trường Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Biên bản cuộc họp FOMC, doanh số bán lẻ tháng 1 của Mỹ Báo...
Các chỉ số Mỹ đã giao dịch ở mức cao hơn sau khi căng thẳng Nga-Ukraine phần nào dịu bớt. S&P 500 tăng 1,58%,...
Áp lực bán đã xuất hiện trên thị trường dầu vào hôm thứ Ba. Hợp đồng tương lai của dầu Brent và...
Cổ phiếu của Marriott (MAR.US) đã tăng hơn 5,0% trong phiên giao dịch hôm nay sau khi nhà điều hành khách...
Nomura đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.1400 Chốt lời: 1.1650 Cắt...
Chứng khoán Châu Âu giao dịch ở mức cao hơn DE30 tiếp tục bảo vệ khu vực 15,070 điểm Các chỉ số thị trường...
Cổ phiếu của các công ty hàng không gần đây đã giảm do căng thẳng Nga-Ukraine leo thang, một số chuyến bay đã...
Các chỉ số thị trường chứng khoán châu Âu và hợp đồng tương lai của chỉ số Mỹ đã tăng vọt ngay sau khi bắt...
Tiền điện tử đang phục hồi sau đợt giảm giá gần đây vào ngày hôm nay. BITCOINCASH đã tăng hơn 1,4% trong khi BINANCECOIN...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức thấp hơn Dữ liệu lạm phát Giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ Báo...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0.38%, Dow Jones giảm 0.49%...
Chứng khoán Châu Âu giảm phiên thứ 3 giữa xung đột địa chính trị tăng cao Quân đội Nga được cho là đã rời...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp GBPUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.3526 Chốt lời: 1.3125 Cắt...
Credit Agricole đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp USDCAD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.2753 Chốt lời:1.2438 Cắt...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp tiền USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: 115.49 Chốt...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ