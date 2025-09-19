Phân tích thị trường nổi bật - Vàng (14.02.2022)
Nguy cơ về việc Nga xâm lược Ukraine gia tăng đang kích hoạt các động thái trên thị trường tài chính toàn...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số thị trường chứng khoán chính của châu Âu đã bắt đầu một tuần mới với khoảng giảm lớn. Đà...
Các thị trường Châu Âu dự kiến sẽ mở cửa ở mức thấp hơn Xung đột giữa Russia-Ukraine là yếu tố chính...
Thông tin từ tình báo Mỹ về việc Nga sẽ xâm lược Ukarine đã khiến thị trường kinh động vào thứ Sáu. Mặc...
Các chỉ số Phố Wall đã bị ảnh hưởng vào cuối ngày giao dịch thứ Sáu sau khi các tin tức về việc tình...
Một sự gia tăng khác trong dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ đã khiến các thị trường bất ngờ và gây ra tình trạng...
Các chỉ số Châu Âu giao dịch ở mức thấp hơn DE30 thử nghiệm khu vực 15,300 điểm Cổ phiếu Delivery Hero...
Chỉ số lạm phát của Hoa Kỳ cho tháng 1 năm 2022 được công bố vào hôm qua đã gây ra những làn...
Thị trường Châu Âu dự kiến sẽ mở cửa ở mức thấp hơn Dữ liệu sơ bộ từ Đại học Michigan, quyết định lãi suất từ Nga Dữ...
Các chỉ số Mỹ đã giảm điểm trong phiên hôm qua sau một đợt tăng tốc khác của chỉ số lạm phát Giá...
Giá cà phê cuối cùng đã phá vỡ thành công mức cao nhất trong nhiều năm sau khoảng thời gian đi ngang...
Dữ liệu Giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 từ Hoa Kỳ sẽ là bản phát hành quan trọng trong ngày. Báo...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc một phiên khác với mức tăng mạnh. S&P 500 tăng 1.45% trong khi Nasdaq...
Barclays đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.1427 Chốt lời: 1.2000 Cắt lỗ:...
Sau ba tháng di chuyển trong một xu hướng giảm liên tục, Bitcoin đã bắt tăng trở lại và duy trì tại ngưỡng tâm...
Bất chấp lợi suất tăng vọt, các chỉ số Mỹ vẫn kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 0.84%, Dow...
Hôm nay, chứng khoán Trung Quốc đã giảm điểm trước nguy cơ Mỹ có thể đưa thêm nhiều công ty vào danh...
Các chỉ số Châu Âu dự kiến mở cửa phiên trái chiều Cán cân thương mại của Hoa Kỳ và...
