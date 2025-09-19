Bản tin ngày 08.02.2022
Các chỉ số Hoa Kỳ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua với tâm lý trái chiều. S&P 500...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Cổ phiếu Apple đã tăng 5% trong phiên ngoài giờ sau khi công ty công bố thu nhập ổn định của quý 4 năm...
Dữ liệu thu nhập vững chắc cho quý 4 năm 2021 của Apple vào hôm qua sau khi phiên Phố Wall kết thúc đã không...
Các chỉ số Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức thấp hơn Chỉ số PCE cốt lõi từ Hoa Kỳ Caterpillar sẽ báo...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn sau khi lĩnh vực công nghệ tụt dốc. S&P...
Thị trường chứng khoán Châu Âu giao dịch ở mức thấp hơn DE30 thoái lui sau đợt thử nghiệm thất bại tại khu vực 15,600...
Cục Dự trữ Liên bang đã giữ nguyên lãi suất và công bố mốc thời gian kết thúc chương trình QE...
Các chỉ số Mỹ đã tăng cao trong nửa đầu phiên giao dịch Phố Wall vào hôm qua, nhưng động thái đi lên...
Cục Dự trữ Liên bang đã công bố quyết định chính sách tiền tệ và lãi suất được giữ nguyên như dự kiến....
Fed sẽ không thay đổi lãi suất trong cuộc họp lần này Các định hướng từ Powell rất quan trọng đối với thị...
Hôm nay sẽ là một ngày giao dịch thú vị đối với các nhà giao dịch ngoại hối khi hai ngân hàng trung...
Thị trường Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Fed sẽ công bố chính sách tiền tệ vào sáng sớm...
Các chỉ số Phố Wall kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 1.22%, Dow Jones giảm 0.19%...
Các chỉ số Phố Wall đã trải qua những động thái biến động vào ngày hôm qua với sự sụt giảm nghiêm trọng...
Các chỉ số Châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Chỉ số IFO của Đức và dữ liệu Conference Board của Mỹ General...
Các chỉ số Phố Wall đã bắt đầu phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn và dự kiến sẽ trải qua một ngày thua...
Đợt tăng nhỏ và ngắn ngủi trên thị trường chứng khoán châu Âu đã nhanh chóng suy yếu. Các chỉ...
