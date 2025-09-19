Thị trường đáng chú ý - ITA40 (24.01.2022)
Quốc hội Ý đã triệu tập vào hôm nay để bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống tiếp theo của Cộng hòa Ý. Không...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Quốc hội Ý đã triệu tập vào hôm nay để bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống tiếp theo của Cộng hòa Ý. Không...
Chứng khoán Châu Âu giao dịch ở mức thấp hơn DE30 giảm dưới ngưỡng 15,400 điểm Các khoản dự...
Chỉ số PMI sơ bộ tháng 1 từ Pháp và Đức được công bố hôm nay lần lượt vào lúc 8:15 sáng...
Các chỉ số Châu Âu dự kiến mở ở mức thấp hơn Chỉ số PMI sơ bộ từ Châu Âu và Hoa Kỳ IBM...
Các chỉ số Châu Á bắt đầu tuần mới với tâm trạng trái chiều. Nikkei tăng 0.2%, S&P/ASX 200 giảm 0.5%...
Các chỉ số Châu Âu giao dịch ở mức thấp hơn DE30 thử nghiệm mức Fibo 50% của đà tăng vào giữa tháng...
Tiền điện tử, được xem là tài sản rủi ro giống như chỉ số chứng khoán, cũng đang trải qua một đợt bán tháo. Nhìn...
Vàng đã tăng vọt vào đầu tuần này và cố gắng vượt qua vùng kháng cự nằm trên mức 1.830 USD. Tuy...
Bất chấp đợt tăng nhẹ của các chỉ số của Mỹ vào đầu phiên giao dịch tại Phố Wall ngày hôm qua, tâm trạng của...
Thị trường chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức thấp hơn Doanh số bán lẻ Canada, báo cáo việc...
Các chỉ số Phố Wall cố gắng hồi phục vào hôm qua nhưng tâm lý đã nhanh chóng xấu dần đi sau khi phiên...
Hầu hết các chỉ số Châu Âu kết thúc ở mức cao hơn Các chỉ số Mỹ phục hồi sau khi lợi suất giảm Tồn kho dầu...
Giá khí đốt tự nhiên đang thoái lui từ ngưỡng 4,80 USD sau đợt tăng của tuần trước. Bên cạnh đó, giá...
Cổ phiếu của Marriott International (MAR.US) đã tăng hơn 4,5% trong phiên giao dịch hôm nay sau khi chuỗi khách sạn công...
Giá Bitcoin đã đạt mức cao hàng tuần mới ở mức $43500,00 trong phiên giao dịch hôm nay bất chấp một số tin xấu. Đầu...
Ngân hàng Trung ương của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ hôm nay vào...
Các chỉ số Mỹ tiếp tục đợt bán tháo ngày hôm qua. S&P 500 giảm 0.97%, Dow Jones giảm 0.96% và Nasdaq...
Giá vàng đã tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay và vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 1830 USD/ounce....
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ