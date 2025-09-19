Phân tích kỹ thuật - US2000 (19.01.2022)
Lãi suất thị trường tiếp tục tăng với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ dao động gần 1,9%. Trong khi lãi suất cao hơn...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Lãi suất thị trường tiếp tục tăng với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ dao động gần 1,9%. Trong khi lãi suất cao hơn...
Thị trường Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức thấp hơn Chỉ số lạm phát CPI tháng 12 của Canada Morgan...
Thị trường dầu đã có một khởi đầu năm mới hoành tráng. Giá không chỉ vượt qua mức cao nhất năm 2021 mà...
Các chỉ số Mỹ sụt giảm vào hôm qua sau khi lợi suất Mỹ tăng vọt. S&P 500 giảm 1.83%, Dow Jones giảm 1.51%...
Goldman Sachs đã khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp CADJPY theo các mức sau: Vào lệnh: 91.50 Chốt lời: 96.00 Cắt lỗ: 89.00 Goldman...
Giá vàng tăng vọt và đồng bạc xanh giảm mạnh sau khi chỉ số sản xuất tháng 1 của New York Empire phát hành...
Đầu phiên giao dịch hôm nay, các chỉ số Châu Âu và hợp đồng kỳ hạn của chỉ số Mỹ đã có một đợt giảm...
Giá dầu tiếp tục tăng trong ngày hôm nay sau khi vượt qua mức đỉnh hậu đại dịch vào cuối tuần trước. Dầu Brent (OIL) đã...
Các chỉ số Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức thấp hơn Chỉ số Cảm tính kinh tế của ZEW từ Đức, chỉ số sản xuất...
Tâm lý đi xuống trong phiên Châu Á-Thái Bình Dương hôm nay với Nikkei giảm 0.3%, S&P/ASX...
BNP Paribas đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp EURNZD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.6758 Chốt lời: 1.6000 Cắt...
Thị trường chứng khoán Châu Âu giao dịch với tâm trạng tốt Biến động thấp trên thị trường ngoại hối JPY giảm nhiều...
Chứng khoán Châu Âu giao dịch ở mức cao hơn DE30 leo trở lại trên kháng cự 15,925 điểm Volkswagen...
Phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới là một phiên bận rộn đối với các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc. Dữ liệu hoạt...
Thị trường Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Ngày lễ của Martin Luther King Jr. tại Mỹ Các...
Các chỉ số Châu Á bắt đầu tuần mới ở mức cao hơn. Nikkei tăng 0.7%, S&P/ASX 200 tăng 0.3% trong khi các...
Trong tuần qua, nhận xét từ các thành viên Fed là động lực chính của động thái trên thị trường toàn...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ