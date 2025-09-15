Biểu đồ trong ngày - EURUSD (11.06.2025)
Cặp EURUSD thu hút sự chú ý trên thị trường tài chính hôm nay, khi báo cáo lạm phát...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Ra đời hơn một thế kỷ trước, L'Oréal (OR.FR) là công ty dẫn đầu ngành mỹ phẩm, liên tục tăng trưởng vượt...
Hợp đồng tương lai trên các chỉ số chứng khoán Mỹ và châu Âu giảm nhẹ vào sáng thứ Tư. Dữ liệu...
Bạch kim hôm nay tăng gần 3%, đạt 1,240 USD/ounce, mức cao nhất kể từ tháng 5/2021. Nhu cầu từ các công ty kim hoàn tăng...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã duy trì vững mốc 3.300 USD/oz và thậm chí...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/06, chỉ số Dow Jones tăng 105.11 điểm (tương đương 0.25%) lên 42,866.87 điểm. Chỉ số S&P...
Cuộc đàm phán thương mại tại London giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục vào lúc 03:00 giờ VN. Trong khi đó, chỉ...
Giá hợp đồng tương lai ca cao trên sàn ICE (COCOA) lao dốc gần 6% trong ngày hôm nay, chịu áp lực từ những trận...
World Bank đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ cho năm 2025 xuống còn 1,4% theo năm, giảm 0,9% so với dự báo trước đó...
Công ty Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) đã công bố doanh thu tháng 5, đạt mức tăng trưởng 39,6% so với cùng...
Cho đến thời điểm hiện tại, rất ít thông tin cụ thể được đưa ra từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng...
Chỉ số FTSE 100 (UK100) đang tăng gần 0,7% trong ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi các dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu hơn dự kiến của...
Thị trường châu Âu đang trải qua một phiên giao dịch trái chiều trong ngày hôm nay. Chỉ số WIG20 của Ba Lan dẫn đầu...
Cặp tiền GBPUSD đang giảm trở lại về phía mức hỗ trợ quan trọng sau khi báo cáo thị trường lao động Anh yếu hơn dự kiến. Trong khi...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã có một phiên giao dịch đầu tuần biến động mạnh....
13:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu việc làm tháng 4: Thu nhập trung bình trừ tiền thưởng: thực tế 5,2%;...
Không có dữ liệu kinh tế vĩ mô nào được lên lịch công bố hôm nay có thể tác động đáng...
Kết thúc phiên ngày 09/06, chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng nhẹ 0.09% lên mức 6,005.88 điểm, trong khi Nasdaq Composite...
