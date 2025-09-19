DE30 chật vật gần kháng cự 15,925 điểm
Các chỉ số Châu Âu đi xuống, lĩnh vực công nghệ giảm DE30 thử nghiệm kháng cự tại mức Fibo 38.2% SAP...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Các chỉ số Châu Âu đi xuống, lĩnh vực công nghệ giảm DE30 thử nghiệm kháng cự tại mức Fibo 38.2% SAP...
Thị trường Châu Âu dự kiến mở cửa thấp hơn Dữ liệu GDP của Đức năm 2021, doanh số bán lẻ Mỹ Báo...
Các chỉ số Phố Wall sụt giảm trong phiên hôm qua. S&P 500 giảm 1.42%, Dow Jones giảm 0.49% và Nasdaq...
Vào tháng 6 năm 1982, vàng giao dịch ở mức 350 USD/ounce sau một đợt phục hồi ấn tượng vào những năm 70, S&P500 ở...
Bất chấp những bình luận hawkish của các thành viên Fed liên quan đến việc tăng lãi suất gần đây, đồng USD...
Các chỉ số Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ở mức thấp hơn Bà Lael Brainard sẽ điều trần trước Thượng viện...
Các chỉ số Phố Wall kéo dài đà tăng hôm qua. S&P 500 tăng 0.28%, Dow Jones tăng 0.11% và Nasdaq...
Dữ liệu lạm phát Giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 được thị trường chờ đợi đã được phát hành. Dữ liệu...
Dữ liệu lạm phát Giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 của Hoa Kỳ là sự kiện quan trọng nhất trong ngày. Fed đã...
Thị trường Châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 lúc...
Các chỉ số Phố Wall đã phục hồi từ đợt giảm hôm thứ Hai vào hôm qua. S&P 500 tăng 0.92%, Dow Jones...
Thị trường Châu Âu giao dịch trái chiều DE30 dao động trong khu vực 16,000 điểm Các nhà đầu tư đòi...
Như thường lệ vào thứ Sáu đầu tiên của tháng, hôm nay là một ngày trọng đại đối với các nhà...
Các chỉ số châu Âu dự kiến mở cửa ở mức không đổi Mỹ và Canada công bố các báo cáo...
Các chỉ số Hoa Kỳ đã kết thúc phiên hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0.10%, Dow Jones giảm 0.47%...
Sau kỳ nghỉ lễ êm đềm trên thị trường, các nhà đầu tư đã có một tuần đầu năm mới bận rộn. Dữ liệu ISM...
Chỉ số PMI dịch vụ cuối cùng của Vương quốc Anh cho tháng 12 đã được phát hành. Bản sửa đổi dù tăng nhẹ 0,4 so...
Trong các thị trường toàn cầu cố gắng hồi phục sau khi biên bản FOMC được công bố ngày hôm qua, thị trường...
Trong khi US30 và US500 đều đạt được mức đỉnh mới, US100 đã không thể tạo nên kỳ tích Chỉ số thử nghiệm các...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ