Lịch kinh tế: Dữ liệu từ Hoa Kỳ và lạm phát của châu Âu
Chỉ số CPI sơ bộ của Đức là tâm điểm của phiên châu Âu Hoa kỳ công bố chỉ số ISM dịch vụ, đơn xin trợ cấp...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Biên bản FOMC hôm qua đã cho thấy động thái hawkish từ các thành viên. Fed nhận thấy nhu cầu tăng lãi...
Bitcoin đang ở trong một giai đoạn tích lũy trong nhiều tuần qua với giá duy trì trong phạm vi kể từ cuối tháng 11 từ 46,197...
Thị trường châu Âu tiếp tục đà tăng DE30 dự kiến kiểm tra các mức đỉnh BMW đạt được doanh số xe thương...
Biên bản cuộc họp FOMC sẽ là bản phát hành quan trọng trong ngày hôm nay. Vào tháng 12 vừa qua, các...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa ở mức không đổi Biên bản cuộc họp FOMC sẽ phát hành hôm nay Báo...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua theo hướng trái chiều. Dow Jones tăng 0.59%...
Các thị trường châu Âu giao dịch ở mức cao hơn DE30 kiểm tra khu vực 16,100 điểm Airbus khả năng vượt mục tiêu...
Bộ trưởng các nước OPEC+ sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến hôm nay vào lúc 1:00 chiều GMT (8:00 tối VN) để đưa ra...
Các thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng nhẹ Đại diện các nước OPEC+ sẽ họp hôm nay Dữ...
Các chỉ số Mỹ bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên của Phố Wall năm 2022 trong sắc xanh. S&P 500 tăng 0.64%, Dow...
Tuần giao dịch đầu tiên của năm luôn là thời điểm thú vị khi các nhà giao dịch bắt đầu phân bổ chiến lược...
Thị trường đang trải qua giai đoạn trầm lắng trong tuần cuối cùng của năm. Các nhà đầu tư vẫn đang trong tâm trạng đón...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu giao dịch ở mức cao hơn DE30 giao dịch gần sát ngưỡng 16,000 điểm Aroundtown...
Dầu đã bắt đầu một tuần mới ở mức thấp hơn. Giá đã giảm sau tin tức nhiều chuyến bay ở Mỹ bị hủy vào cuối tuần dịp Giáng...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang API báo cáo tồn kho dầu Bank holiday tại Australia, Anh và Canada Hợp...
Các chỉ số Mỹ đã trải qua một đợt phục hồi vào hôm qua. S&P 500 tăng 1.38% và đạt mức đỉnh mới. Dow Jones...
Tâm lý lạc quan từ tuần trước đã kéo dài sang hôm nay với cả chỉ số S&P 500 và các hợp đồng...
