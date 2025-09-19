DE30 kiểm tra khu vực kháng cự gần ngưỡng 15,800 điểm
Các thị trường châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn DE30 kiểm tra khu vực kháng cự gần ngưỡng 15,800 điểm Daimler...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Các thị trường châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn DE30 kiểm tra khu vực kháng cự gần ngưỡng 15,800 điểm Daimler...
Thị trường tài chính toàn cầu đang khá im ắng trong dịp Giáng sinh. Thanh khoản dự kiến sẽ tiếp tục giảm cho đến...
Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ giảm 5% so với đồng USD Vương...
Các chỉ số châu Á bắt đầu tuần mới ở mức thấp hơn. Nikkei và Kospi giảm 0.4% trong khi các chỉ số Trung Quốc giảm 0.1-0.7% Các...
Thị trường chứng khoán châu Âu tăng DE30 chạm mức cao nhất trong một tuần Cổ phiếu Continental tăng sau...
Thị trường đang dần bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh dài với biến động trên các thị trường tài chính lớn...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Gói dữ liệu hàng tháng từ Hoa Kỳ cho tháng 10 Bản...
Các chỉ số Mỹ tiếp tục phục hồi sau đợt bán tháo gần đây vào hôm qua. S&P 500 tăng 1.02%, Dow...
Phiên châu Âu giao dịch trong sắc xanh Phố Wall kéo dài đà tăng hôm qua FDA cấp phép sử dụng...
Hôm nay, bạc đang tăng hơn 0,6% và giá đã trở lại trên mức 22,5 USD. Mức thay đổi có thể không...
Mọi chuyện bắt đầu như thế nào? Thổ Nhĩ Kỳ được coi là một nền kinh tế mới nổi, nằm ở biên giới của Châu Âu và...
Các chỉ số Phố Wall đã phá vỡ chuỗi giảm điểm vào ngày hôm qua và kết thúc giao dịch ở...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên ở mức không đổi Dữ liệu GDP sửa đổi của Mỹ, chỉ số tâm lý...
Các thị trường chứng khoán Mỹ đã hồi phục sau đợt bán tháo mạnh mẽ hôm qua. S&P 500 tăng 1.78%,...
Dầu Dầu tiếp tục giảm trong bối cảnh lo ngại về tác động của biến thể Omicron và các lệnh hạn chế vẫn đang là một...
Hôm nay không phải là một ngày dễ dàng đối với những người nắm giữ cổ phần của các công ty y tế tham...
Đồng peso của Chile đã bị ảnh hưởng vào ngày hôm qua, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020 (so với USD). Động...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ