DE30: Các chỉ số Châu Âu hồi phục sau đợt bán tháo đầu tuần
Thị trường châu Âu giao dịch ở mức cao hơn DE30 ngừng đà phục hồi tại khu vực 15,415-15,440 điểm Qatar Airways...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu một đợt đảo chiều lớn vào hôm qua sau bài phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan....
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Canada và Ba Lan công bố doanh số bán lẻ Tồn kho...
Các chỉ số Mỹ đã trải qua một đợt lao dốc sau khi dự luật cơ sở hạ tầng của Mỹ bị trì hoãn. Tuy nhiên, các...
Các chỉ số Châu Âu giảm sau tin tức của chính trị Mỹ và các đợt lockdown ở Châu Âu DE30...
Omicron và những tranh cãi liên quan đến tác động của biến thể đối với sức khỏe và nền kinh tế vẫn là một...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa ở mức thấp hơn Việc trì hoãn thỏa thuận cơ sở hạ tần của Mỹ khiến tâm lý...
Chứng khoán châu Á bắt đầu tuần giao dịch mới ở mức thấp hơn. Nikkei giảm hơn 2%, Kospi sụt giảm 1.8%, S&P/ASX...
Các ngân hàng trung ương lớn đã công bố quyết định chính sách cuối cùng vào năm 2021 và...
Các chỉ số Châu Âu giao dịch ở mức thấp hơn DE30 xóa bỏ động thái tăng hậu FOMC Adidas...
Sự sụp đổ của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục. Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ lãi suất repo kỳ hạn...
Đồng tiền điện tử phổ biến nhất vẫn đang di chuyển trong áp lực. Bitcoin đã phá vỡ dưới đường xu hướng tăng trung hạn vào...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Chỉ số Môi trường kinh doanh IFO tháng 12 của Đức Dữ...
Các chỉ số Mỹ đã giảm trong hôm qua và xóa bỏ các mức tăng tạo ra bởi cuộc họp của FOMC. S&P...
ECB giảm chương trình mua trái phiếu đại dịch, nhưng cam kết sẽ tăng gói kích thích BoE bất ngờ...
Cổ phiếu Accenture (ACN.US) đã có lúc tăng hơn 10% trong phiên giao dịch hôm nay sau khi công ty tư vấn...
Thị trường kim loại quý đang hoạt động rất tốt trong ngày hôm nay, the sau phiên giao dịch ngày hôm qua, được thúc...
