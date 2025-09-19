Cập nhật: BoE nâng lãi suất lên 0.25%
Ngân hàng Trung ương Anh đã công bố quyết định chính sách tiền tệ vào lúc 12 giờ trưa giờ GMT (7:00...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Có rất nhiều thông báo về chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương được lên lịch cho ngày...
Các chỉ số châu Âu phục hồi sau đợt tăng trên Phố Wall hôm qua DE30 kiểm tra khu vực kháng cự tại 15,725...
Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ công bố các quyết định chính...
Các chỉ số châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Châu Âu và Hoa Kỳ phát hành các...
Bất chấp quyết định hawkish từ FOMC vào rạng sáng nay, các chỉ số Mỹ đã trải qua một đợt đảo chiều lớn sau thông...
Fed sẽ tổ chức "cuộc họp của năm" vào ngày mai Fed dự kiến sẽ thông báo đẩy nhanh cắt giảm QE và...
Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất hôm nay lúc 7:00 tối GMT (2:00 sáng...
Các chỉ số Mỹ trải qua đợt sụt giảm vào hôm qua nhưng đã cố gắng đóng cửa ở mức đáy hàng ngày. S&P...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp tiền AUDUSD theo các mức sau: Vào lệnh:0.7133 Chốt lời:0.6899 Cắt...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp tiền EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.1285 Chốt lời: 1.1000 Cắt...
Vào tối hôm nay, một đợt bán tháo mạnh đã xuất hiện trên thị trường kim loại quý, vốn đã tăng nhanh...
Các chỉ số Châu Âu xóa bỏ đà tăng lúc sớm DE30 kiểm tra khu vực hỗ trợ 15,600 điểm BMW...
Cuộc họp FOMC là sự kiện hàng đầu trong tuần này. Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ công bố quyết định chính...
Các loại tiền điện tử chính cũng như altcoin đã giao dịch thấp hơn vào cuối năm nay. Đợt bán tháo đã...
Các chỉ số cố gắng hồi phục sau đợt giảm hôm qua Chỉ số Giá sản xuất của Mỹ, tồn kho dầu từ API Các...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho khả...
Tâm lý trên thị trường chứng khoán đang xấu dần US500 chạm khu vực hỗ trợ ngắn hạn chính Đồng USD dẫn đầu rổ tiền...
