Harley-Davidson "kích điện" thúc đẩy thị trường
Harley Davidson (HOG.US), thương hiệu nổi tiếng của nhà sản xuất mô tô đến từ Hoa Kỳ đang tăng tới 10% trong phiên giao dịch ngoài...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Cặp EURUSD đã mắc kẹt trong phạm vi 1.13568-1.12602 trong tuần qua. Tuy nhiên, cặp tiền tệ chính sẽ có cơ hội di chuyển...
Đồng tiền Thổ Nhĩ Kỳ đang có một phiên giao dịch biến động mạnh khác trong ngày hôm nay. USDTRY đã khởi động một...
Chứng khoán châu Âu giao dịch ở mức cao hơn DE30 thử nghiệm mức 15,800 điểm nhưng không thành công...
USDCAD đang giao dịch cao hơn trong ngày hôm nay nhờ vào sức mạnh của đồng USD. Tuy nhiên, điều đó không có...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Thống đốc BoC sẽ công bố chính sách tiền tệ vào...
Chứng khoán châu Á bắt đầu tuần mới trong sắc xanh. Nikkei tăng 0.76%, S&P/ASX 200 tăng 0.35% trong khi...
Các ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản và Vương quốc An sẽ công bố chính sách...
Giá hợp đồng kỳ hạn của dầu thô WTI đã giảm mạnh vào hôm qua khi các nhà giao dịch đánh giá...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Mỹ phát hành dữ liệu lạm phát CPI Chỉ số tâm lý...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0.72%, Dow Jones đóng cửa ở mức...
Phiên giao dịch hôm nay không có nhiều biến động. Trên thực tế, thị trường đã không có động thái...
Sự biến động trên thị trường hiện nay khá thấp. Trên thực tế, trọng tâm lớn nhất hiện nay là giấy phép CO2 khi có...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa cao hơn Đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ Báo cáo tồn kho khí...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua trong sắc xanh. S&P 500 tăng 0.31%, Dow Jones tăng...
Phiên giao dịch hôm nay không thực sự mang lại nhiều biến động cho thị trường. Tin tức quan trọng nhất trong ngày dường như là...
