📈Omicron lại khiến thị trường chao đảo
Các chỉ số chính đã tăng mạnh trong hôm nay sau khi Pfizer (PFE.US) và BioNTech (BNTX.US) xác nhận rằng việc...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Hôm nay, các nhà đầu tư sẽ theo dõi cuộc họp của NHTW Canada (BoC) để tìm kiếm các manh mối về những bước tiếp...
Tiền điện tử là loại tài sản ngày càng quan trọng và đã trở nên phổ biến mạnh mẽ trong vài...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp NHTW Canada (BoC) công bố quyết định lãi suất DOE báo cáo...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 2.07%, Dow Jones tăng 1.40%...
Kể từ đầu phiên giao dịch hôm nay, chúng ta đã thấy sự gia tăng rõ rệt của các chỉ số, đặc biệt là ở Châu...
Tiền điện tử đã trải qua đợt giảm mạnh vào cuối tuần qua, tuy nhiên Ethereum đã vượt trội hơn Bitcoin và xóa...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW Báo cáo...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 1.17%, Dow Jones tăng 1.87%...
Giá khí đốt của Mỹ đang giảm do dự báo thời tiết ôn hòa bù đắp nhu cầu sưởi ấm và làm giảm bớt lo...
Tâm lý tích cực trên thị trường chứng khoán Thị trường khí đốt sụt giảm Các đồng tiền...
Credit Agricole đã khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp tiền AUDUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 0.7038 Chốt lời: 0.7187 Cắt...
Giá cổ phiếu Tesla (TSLA.US) đang giảm sau khi có tin SEC mở cuộc điều tra về các tấm pin mặt trời bị lỗi do công ty của Elon...
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm dưới 2,2 nghìn tỷ USD Giá Bitcoin giảm dưới 50,000 USD Mạng xã hội Cardano...
Chứng khoán châu Âu mở cửa ở mức cao hơn Đơn đặt hàng nhà máy tháng 10 của Đức giảm mạnh JPMorgan (JPM.US)...
Giá DOGECOIN, giống như phần còn lại của thị trường tiền điện tử, đã chật vật kể từ vụ sụt giảm chớp nhoáng vào...
Dầu đã bắt đầu phiên hôm nay khởi đầu khá tích cực. Dầu đã có khoảng cách giá tăng lớn và...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Phó Thống đốc BoE sẽ có bài phát biểu Dữ liệu thứ...
Các hợp đồng tương lai Mỹ tăng nhẹ so với mức đóng cửa hôm thứ Sáu Tâm lý trái chiều...
