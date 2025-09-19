Top 3 thị trường đáng chú ý tuần này (06.12.2021)
Diễn biến về biến thể vi rút mới và những kỳ vọng trước cuộc họp của Fed vào tháng 12 sẽ là những chủ đề chính...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Phố Wall chịu áp lực, US100 thấp nhất kể từ tháng 9 Dữ liệu bảng lương hỗn hợp của Hoa Kỳ Tỷ lệ thất nghiệp Canada ở mức thấp mới...
Cổ phiếu của DocuSign (DOCU.US) giảm 40% trong phiên giao dịch hôm nay sau khi công ty phần mềm kinh doanh đưa ra hướng dẫn thu nhập...
Trọng tâm chính của ngày thứ Sáu là báo cáo việc làm tháng 11, cho thấy nền kinh tế Mỹ đã...
Các chỉ số chính của Phố Wall đã giảm mạnh vào thứ Sáu với NASDAQ là chỉ số yếu kém nhất sau khi...
Chỉ số PMI Dịch vụ ISM của Mỹ đã tăng lên 69,1 trong tháng 11 từ mức 66,7 của tháng trước, phá vỡ mức cao kỷ lục mới...
Nền kinh tế Mỹ bất ngờ chỉ có thêm 210 nghìn việc làm trong tháng 11, so với mức tăng 604 nghìn trong tháng...
Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ lúc 1:30 chiều GMT (8:30 tối VN) là một sự kiện vĩ mô quan trọng...
USDCAD là một trong những cặp ngoại hối sẽ hoạt động nhiều hơn trong ngày hôm nay. Báo cáo việc làm tháng...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Dữ liệu việc làm từ Hoa Kỳ và Canada Chỉ số ISM dịch...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn, hồi phục một phần lỗ từ đợt bán...
Báo cáo NFP tháng 11 sẽ được phát hành lúc 1:30 tối GMT (8:30 tối VN) thứ Sáu Powell...
Sự xuất hiện của một biến thể coronavirus mới - Omicron - được cho là dễ lây nhiễm hơn và có các triệu chứng nghiêm...
Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đang thu hút rất nhiều sự chú ý vào cuối năm nay sau những hành động của Tổng thống Thổ...
Các chỉ số Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp OPEC+ sẽ họp mặt vào hôm nay Các thành...
Các chỉ số Mỹ sụt giảm trong phiên hôm qua với động thái đi xuống tăng tốc sau khi Hoa Kỳ báo cáo ca nhiễm...
Hôm qua, GBPUSD đã lao dốc sau những bình luận hawkish từ Jerome Powell. Chủ tịch Fed nói rằng dường như cần phải tăng tốc...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Chủ tịch Powell sẽ có biểu điều trần thứ hai trước...
