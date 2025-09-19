Bản tin ngày 01.12.2021
Các chỉ số Mỹ sụt giảm trong phiên hôm qua sau khi Chủ tịch Fed Powell cho hay cần phải tăng tốc độ cắt giảm QE và...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Các chỉ số Mỹ sụt giảm trong phiên hôm qua sau khi Chủ tịch Fed Powell cho hay cần phải tăng tốc độ cắt giảm QE và...
Chứng khoán châu Âu giao dịch ở mức thấp hơn DE30 qua lại trên ngưỡng 15,000 điểm Các...
Biến thể mới của coronavirus - Omicron - đã gây ra làn sóng chấn động trên các thị trường tài chính...
Trong phiên châu Á hôm nay, Giám đốc điều hành của Moderna cho biết có khả năng các loại vắc xin hiện...
Các chỉ số Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp vì lo ngại vi rút Jerome Powell sẽ điều trần trước...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 1.32%, Dow Jones tăng 0.68%...
Tin tức về một biến thể Covid khác, nguy hiểm hơn đã gây bất ngờ cho thị trường hôm thứ Sáu vừa qua. Các tài...
Các chỉ số Châu Âu phục hồi nhẹ sau đợt bán tháo hôm thứ Sáu DE30 dừng đà phục...
Cặp tiền EURUSD đã giao dịch ở mức thấp hơn trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, cặp tiền đã thành công chạm mức...
Các tài sản rủi ro đang hồi phục vào hôm nay sau đợt bán tháo mạnh hôm thứ Sáu vừa qua. Các...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Dữ liệu lạm phát sơ bộ từ Tây Ban Nha và Đức Lãnh...
Tâm lý thị trường đã được cải thiện vào đầu tuần mới khi biến thể vi rút corona Omicron chỉ gây ra các...
Các sàn giao dịch chứng khoán trong ngày giao dịch cuối cùng của tuần qua đã chịu áp lực bán tháo...
Thị trường chứng khoán châu Âu lao dốc vì lo ngại vi rút mới DE30 tăng 200 điểm so với mức thấp hàng...
Trong phiên giao dịch hôm nay, chúng ta có thể quan sát thấy tâm lý risk-off rõ ràng trong...
Thị trường tài chính toàn cầu đang bị khuấy động bởi những lo ngại về một biến thể vi rút Corona mới từ Nam Phi. Biến...
Hôm nay, các tài sản rủi ro đang ngập trong sắc đỏ sau khi các nhà đầu tư lo ngại về một biến thể vi rút...
Biến thể vi rút mới khiến tâm trạng thị trường xấu đi Hợp đồng kỳ hạn DAX hướng tới khoảng cách giảm hơn 400...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ