Bản tin ngày 26.11.2021
Tâm lý rủi ro xấu đi trong phiên giao dịch châu Á sau tin tức về biến thể vi rút Corona mới từ Nam...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các đồng tiền điện tử chính tăng cao hơn Các thị trường Hoa Kỳ đóng cửa vào Lễ Tạ ơn Mức độ biến động thấp...
Đồng NZD đã suy yếu so với đồng USD gần đây sau khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand nâng lãi suất 25 điểm cơ bản lên...
VÀNG Cùng bắt đầu bài phân tích hôm nay với thị trường vàng. Giá đã không vượt...
Chứng khoán châu Âu tăng DE30 cố gắng quay trở lại trên mức 23.6% Daimler và BMW...
Thị trường Hoa Kỳ đóng cửa hôm nay vào ngày lễ Tạ ơn. Không thể giao dịch cổ phiếu, các nhà giao dịch...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ Lễ Tạ ơn Biên bản ECB sẽ là...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên hôm qua ở mức cao hơn, S&P 500 tăng 0.23%, Nasdaq tăng 0.44%...
Tâm trạng trái chiều trong phiên Châu Âu Đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đạt mức thấp nhất trong 5 thập kỷ Biên...
Biên bản cuộc họp FOMC diễn ra vào tháng 11 vừa được công bố và bản phát hành này đã không mang...
Báo cáo từ Bộ Năng lượng Mỹ đã gây ra một số động thái trên thị trường dầu mỏ. Tồn kho thô tăng bất ngờ trong...
Gần đây đã xuất hiện thông tin cho rằng liên minh cầm quyền ở Đức (Đảng SPD, Đảng Xanh và Đảng Dân...
Gía tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi ở Mỹ không bao gồm thực phẩm và năng lượng đã tăng...
Nền kinh tế Mỹ đã tăng 2,1% hàng năm vào quý 3 năm 2021, cao hơn một chút so với 2% trong ước tính trước, nhưng...
Cổ phiếu của Zoom Video giảm gần 15% vào thứ Ba Kết quả tài chính-Quý 3 tốt hơn một chút so với dự kiến Sự...
Biden đề cử Powell đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Fed Powell là lựa chọn hawkish hơn Brainard Tiềm năng bình...
Thị trường Châu Âu tăng nhẹ DE30 cố gắng phá vỡ hỗ trợ tại 15,940 Cổ phiếu Draegerwerk giảm sau định hướng...
Russell 2000 (US2000) và Nasdaq-100 (US100) đã tụt hậu so với S&P 500 (US500) và Dow Jones sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đề...
