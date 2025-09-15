Apple giảm gần 2% sau khi hội nghị WWDC 2025 bắt đầu 📉
Sau Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu 2025 (sự kiện thường niên của Apple), cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Trong mô phỏng một phản ứng dược phẩm quan trọng đã cho thấy kết quả nhanh hơn gấp 20 lần nhờ quy trình kết hợp lượng tử–cổ...
Cổ phiếu của Robinhood (HOOD.US) và AppLovin (APP.US) đã giảm khoảng 5% trong ngày hôm nay, xóa đi một phần đà...
Kỳ vọng lạm phát giảm: Dự báo lạm phát trong 1 năm giảm xuống còn 3,2% (từ mức 3,6%), trong 3 năm là 3% và...
Hôm nay, toàn bộ sự chú ý của thị trường đang tập trung vào kết quả của cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ...
Hôm nay, Warner Bros. Discovery (WBD.US) thông báo rằng họ có kế hoạch chia tách thành hai công ty riêng...
Apple, từng là người dẫn đầu không thể tranh cãi trong lĩnh vực sản phẩm công nghệ tiêu dùng, giờ đây đang...
Bitcoin đang tăng gần 1% vào thứ Hai, vượt mốc 107.000 USD so với mức 100.500 USD ghi nhận vào ngày 5 tháng 6. Hiện tại, giá...
Tâm lý tại Âu hôm nay trở nên thận trọng, với chỉ số DE40 giảm 0.4%. Ngành quốc phòng Đức, đặc biệt là...
Bạch kim tiếp tục là kim loại quý dẫn đầu về hiệu suất, sau khi tăng 3.5% trong phiên hôm nay và chạm mức cao nhất trong...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần (ngày...
Giá bạc đã vượt ngưỡng 36 USD/ounce, thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi vàng đang được định giá quá...
Thị trường chứng khoán toàn cầu biến động nhẹ, với tâm lý lạc quan tại Mỹ được duy trì sau đà tăng vào...
Tuần này, chúng ta sẽ tiếp tục đón nhận một loạt dữ liệu quan trọng khác của Hoa Kỳ. Vào thứ Tư, báo cáo...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/06, chỉ số Dow Jones tăng 443.13 điểm (tương đương 1.05%) lên 42,762.87 điểm. Chỉ số này...
Thị trường chứng khoán Mỹ đã khởi đầu phiên giao dịch thứ Sáu với những mức tăng ấn tượng. Các nhà đầu tư đã...
Cổ phiếu Lululemon đã sụt giảm tới 22% ngoài phiên hôm nay. Dù công ty công bố kết quả kinh doanh quý...
