Lịch kinh tế: Hoa Kỳ đồng loạt phát hành dữ liệu trước Lễ Tạ ơn
Các chỉ số Châu Âu dự kiến sẽ mở cửa phiên cao Mỹ phát hành dữ liệu trước Lễ Tạ ơn Biên...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Các chỉ số Châu Âu dự kiến sẽ mở cửa phiên cao Mỹ phát hành dữ liệu trước Lễ Tạ ơn Biên...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều - S&P 500 tăng 0.17%, Dow Jones...
Morgan Stanley đưa ra khuyến nghị đặt một vị thế SELL trên cặp EURCAD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.4310 Chốt...
Dầu: Giá dầu thoái lui khi thị trường bắt đầu định giá các đợt giải phóng nguồn dự trữ dầu chiến lược có...
Chứng khoán Châu Âu giảm trước nguy cơ tăng lãi suất DE30 cố gắng phục hồi khoản lỗ lúc sớm Cổ...
Giá dầu thị trường tiếp tục giảm khi các kho dự trữ dầu chiến lược có khả năng được giải phóng. Các nguồn tin cho...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Dữ liệu PMI sơ bộ từ Châu Âu và Hoa Kỳ Tổng...
Các chỉ số Mỹ đã bắt đầu phiên hôm qua với tâm trạng lạc quan nhưng phần lớn các mức tăng đều đã bị...
Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp tiền theo các mức sau: Vào lệnh: 0.8384 TP: 0.8489 SL: 0.8290 Credit...
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang có kế hoạch phát hành trái phiếu bitcoin trị giá 1 tỷ đô la để xây dựng...
Mùa báo cáo thu nhập của Phố Wall cho quý 3 năm 2021 sắp kết thúc. Những công ty thường có thời gian tài...
Các chỉ số của Nga đang nằm trong nhóm yếu nhất trong phiên giao dịch châu Âu hôm nay. RTS của Nga (RUS50)...
Đồng NZD đã trở thành một thành viên vững chắc trong số các đồng tiền G10 tính đến cuối năm. Tuy nhiên,...
Thị trường Châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Vị trí Chủ tịch Fed mới vẫn chưa được tiết lộ Zoom...
Chứng khoán châu Âu bắt đầu tuần mới ở mức cao hơn. Nikkei tăng 0.1%, Kospi tăng 1.4% và các chỉ...
Thị trường tiền điện tử phải chật vật để chấm dứt chuỗi giảm kéo dài 10 ngày. Bitcoin đã giảm xuống dưới 55.000 USD trong...
Các chỉ số châu Âu và hợp đồng tương lai của Mỹ giảm trở lại sau khi Áo quyết định áp đặt lệnh phong tỏa toàn...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ