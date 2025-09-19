Lịch kinh tế: Doanh số bán lẻ của Canada, chính trị Hoa Kỳ là tâm điểm
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Cuộc bỏ phiếu về kế hoạch kích thích 1,9 tỷ USD có...
S&P 500 và Nasdaq đóng cửa phiên hôm qua ở mức cao kỷ lục sau khi tăng lần lượt 0.38% và 0.45%. Dow Jones...
Tâm trạng tiêu cực thống trị phiên châu Âu S&P và Nasdaq xóa bỏ khoản lỗ lúc sáng Thị...
Trong vòng hai tuần qua, cà phê đã tiếp tục xu hướng tăng sau khi giá cà phê Ả Rập vượt qua mức 200 cent/pound....
ADR của Tập đoàn Alibaba (BABA.US) đã giảm hơn 5% trước khi mở cửa phiên giao dịch sau khi khi gã khổng lồ thương...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 0,268 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 11, so với 0,269 triệu...
Cổ phiếu của Rivian Automotive đã niêm yết công khai vào ngày 10 tháng 11 Cổ phiếu tăng 120% trong...
Ngân hàng Trung ương của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất vào...
Chứng khoán châu Âu giao dịch trái chiều DE30 dừng thoái lui tại giới hạn quỹ đạo thị trường cục bộ Cổ...
NATGAS Hãy bắt đầu bài phân tích hôm nay với Natgas. Nhìn vào khoảng thời gian H4, có thể...
Quyết định lãi suất từ Ngân hàng Trung ương của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) là sự kiện thú vị nhất ngày...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên ngang NHTW New Zealand dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 4 thành...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0.26%, Dow Jones giảm 0.58%...
Báo cáo từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã thất bại trong việc kích hoạt các động thái lớn trên thị trường dầu...
Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Canada đã tăng lên 4,7% vào tháng 10 từ mức 4,4% trong tháng 9 và so với...
Giá ngô đã tăng vào tuần trước gần mức đỉnh cục bộ trước đó sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) giảm dự báo...
Các chỉ số chứng khoán Châu Âu giao dịch trái chiều DE30 đạt mức đỉnh mới gần ngưỡng 16,280 điểm Cổ...
Dạo gần gây, thị trường kim loại quý là một trong những thị trường thu hút các nhà đầu tư. Vàng đang giao...
