Lịch kinh tế: Bài phát biểu từ các thành viên Fed, báo cáo thu nhập của NVIDIA
Các thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên ngang Chỉ số CPI tháng 10 của Canada, các bài...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số Phố Wall kết thúc phiên hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 0.39% và quay lại khu vực 4,700...
Các đồng tiền điện tử là tài sản hoạt động kém nhất trong giao dịch buổi sáng ở châu Âu. Tài...
Đồng Euro đang có một khởi đầu tuần khá tồi tệ. Sau những động thái đi ngang vào hôm qua, cặp EURUSD đã...
Thị trường tiền điện tử đang có chịu một đòn giáng mạnh trong hôm nay với một số đồng tiền giảm hơn 7% trong ngày....
Các thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên đi ngang Mỹ phát hành doanh số bán lẻ lúc...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua với một sự thay đổi nhỏ. Dow Jones và Nasdaq...
Chứng khoán châu Âu kết thúc phiên ở mức cao hơn DAX quay trở lại trên mức 16,100 điểm EURUSD tiếp tục xu...
Hầu hết các công ty lớn của Mỹ đều đã báo cáo kết quả quý 3 năm 2021. Lịch phát hành không...
Kim loại công nghiệp là nhóm hàng hóa hoạt động kém nhất vào đầu tuần mới. Tâm lý đối...
Chứng khoán châu Âu gioa dịch trái chiều DE30 giao dịch trong phạm vi 16,065-16,110 điểm Airbus...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Dữ liệu từ Mỹ và châu Âu Tyson Foods và Warner...
Chứng khoán châu Âu hầu hết giao dịch ở mức cao hơn vào đầu tuần. Kospi, S&P/ASX 200 và Nikkei tăng trong khi...
Tâm lý người tiêu dùng của DDaH Michigan giảm xuống dưới 70 điểm, mức thấp nhất trong một thập kỷ Đồng USD duy trì...
Chứng khoán châu Âu giao dịch trái chiều DE30 di chuyển ở mức cao kỷ lục Cổ phiếu Deutsche Telekom (DTE.DE) tăng...
Cặp AUDUSD đã giảm mạnh trong tuần này sau khi đồng bạc xanh tiếp tục tăng giá so với các đồng tiền chính vì chỉ...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Dữ liệu khảo sát từ Michigan dự kiến cho thấy sự cải thiện Thị trường...
