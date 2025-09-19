Bản tin ngày 12.11.2021
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở các mức trái chiều. S&P 500 tăng 0.06%,...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chỉ số chuẩn của Đức đã không thể thoát ra khỏi vùng hợp nhất củng cố nhiều ngày bất chấp những nỗ lực của...
Sau khi lạm phát của Mỹ đạt mức 6,2%, mức cao nhất kể từ năm 1990, giá vàng đã phá vỡ vùng kháng cự quan...
Hầu hết các chỉ số châu Âu mở cửa thấp hơn nhưng đang trở nên tốt hơn sau hai giờ giao dịch DE30 đã phục hồi...
Cổ phiếu của Tesla (TSLA.US) đã giảm gần 12% vào thứ Ba, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng Ba. Kết hợp với mức giảm...
DOGECOIN đã được giao dịch trong một phạm vi giá hẹp trong một thời gian. Mặc dù Bitcoin đac có một đợt tăng giá lớn...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa trái chiều Chứng khoán Mỹ vẫn hoạt động, giao dịch trái phiếu đóng...
Dữ liệu lạm phát ở mức cao nhất kể từ năm 1990 đã dẫn đến mức giảm mạnh nhất của chứng khoán Mỹ trong một tháng....
Cổ phiếu của Rivian Automotive Inc (RIVN.US) đã có mặt tại XTB Đây là một trong những đợt phát hành...
Lạm phát CPI của Hoa Kỳ tăng trong tháng 10 Cặp EURUSD phá vỡ dưới mức 1,15 Vàng kiểm tra khu vực kháng cự tại...
Chứng khoán châu Âu giao dịch trái chiều DE30 leo trở lại mức 16,000 sau đợt giảm nhẹ Adidas, Infineon...
Các chỉ số Phố Wall đã giành được một chuỗi chiến thắng vào ngày hôm qua với S&P 500 kết thúc ở mức...
Các thị trường châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Mỹ phát hành chỉ số Giá tiêu dùng tháng...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên hôm qua ở mức thấp hơn với lĩnh vực công nghệ chịu áp lực lớn sau khi...
Chứng khoán châu Âu kéo dài đà tăng ngày thứ 8 Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ so với mức cao gần đây Chỉ...
Cổ phiếu của Tesla lao dốc mạnh mẽ Anh trai của Elon Musk đã bán 109 triệu USD cổ phiếu Tesla vào tuần trước Michael Burry...
Các thị trường châu Âu giao dịch trái chiều DE30 kiểm tra giới hạn trên của phạm vi ngắn hạn Munich...
Tiền điện tử tiếp tục đà tăng giá được tung ra vào cuối tuần với Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại mới trên 68,000...
Các thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Mỹ phát hành chỉ số Giá sản xuất lúc 8:30...
