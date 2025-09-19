Bản tin ngày 09.11.2021
Các chỉ số Mỹ đã đóng cửa phiên hôm qua ở mức cao kỷ lục mới. S&P 500 tăng 0.09%, Dow Jones tăng 0.29%...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngân hàng Citi đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp tiền AUDNZD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.0348 Chốt lời:...
Các thị trường châu Âu giao dịch trái chiều DE30 giao dịch trong phạm vi 100 điểm gần ngưỡng 16,000 Cổ...
Hợp đồng tương lai Nasdaq-100 (US100) đang hoạt động kém hơn các hợp đồng tương lai chỉ số khác từ Phố Wall sáng nay. Mặc dù...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa ở mức không đổi 6 thành viên của Fed, bao gồm Chủ tịch Powell, sẽ có...
Hợp đồng tương lai của S&P 500 và Dow Jones không có quá nhiều thay đổi. Hợp đồng kỳ hạn của Nasdaq giảm nhẹ...
Thị trường tuần tới dự kiến sẽ im ắng hơn sau khi quyết định của FOMC và báo cáo NFP đều đã được công bố. Tuy không...
Các chỉ số châu Âu giao dịch ở mức cao hơn DE30 chật vật duy trì trong khu vực 16,000 điểm Cổ phiếu...
USDCAD là một trong những cặp ngoại hối dự kiến sẽ có nhiều biến động vào đầu giờ chiều ngày hôm nay. Báo cáo...
Các chỉ số châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Báo cáo NFP dự kiến số lượng việc làm sẽ...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. S&P 500 và Nasdaq đạt...
Chứng khoán châu Âu giao dịch ở mức cao hơn Brenntag, Siemens Healthineers, HeidelbergCement và Deutsche Post...
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dự kiến sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ hôm nay lúc 12:00 trưa...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao NHTW Anh và NHTW NA Uy sẽ đưa ra quyết định lãi suất OPEC+...
Các chỉ số Mỹ đồng loạt đạt các mức đỉnh mới sau quyết định của FOMC vào hôm qua. Dow Jones tăng 0.29%, S&P 500...
Fed sẽ công bố việc cắt giảm QE Thị trường suy đoán về việc tăng lãi suất vào năm 2022 Quyết định sẽ ảnh hưởng...
US2000 đạt mức cao nhất mọi thời đại khi các nhà đầu tư đang chờ đợi thông báo từ kết thúc cuộc họp chính...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 0.37%, Dow Jones tăng 0.39%...
