DE30 giao dịch gần mức cao nhất trong 2 tháng
Các chỉ số châu Âu giao dịch trái chiều DE30 giao dịch gần mức cao nhất trong 2 tháng Cổ phiếu...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Các chỉ số châu Âu giao dịch trái chiều DE30 giao dịch gần mức cao nhất trong 2 tháng Cổ phiếu...
Thị trường tiền điện tử đang giao dịch cao hơn ngày hôm nay với Bitcoin và Ethereum cao hơn 3%. Hiệu suất vững chắc của tài...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng cao hơn trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới. Cho đến nay, có vẻ như các thị trường...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Các bản sửa đổi PMI sản xuất trong tháng 10 Pfizer,...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 0.18%, Dow Jones tăng 0.26%...
DE30 tăng theo sau phiên Phố Wall tuần trước Các nhà đầu tư bỏ qua doanh số bán lẻ yếu RBC xếp hạng cổ phiếu Daimler...
Quyết định từ FOMC vào thứ Tư sẽ là sự kiện chính Tác động của báo cáo NFP lên đồng USD và...
Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ công bố chính sách tiền tệ trong tuần tới....
Phố Wall tăng vào phiên thứ Sáu tuần trước bất chấp các báo cáo gây thất vọng từ Apple và Amazon....
Chỉ số tương lai của Mỹ đã giảm sau khi đóng cửa phiên giao dịch tiền mặt trên Phố Wall ngày hôm qua. Báo...
Các chỉ số châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Báo cáo GDP từ các nước EMU Chevron và ExxonMobil...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 0.98%, Dow Jones tăng...
Microsoft (MSFT.US) đã tăng hơn 4% vào ngày hôm qua sau khi công ty cho thấy một báo cáo thu nhập vững chắc...
Chứng khoán châu Âu giao dịch trái chiều DE30 thoái lui trước khi quyết định lãi suất của ECB...
Dogecoin đã trải qua một đợt phục hồi lớn vào hôm nay. Đồng tiền điện tử giao dịch cao hơn 50% trong ngày tại một thời...
Các nhà đầu tư sẽ có cái nhìn đầu tiên về hiệu suất tổng thể của nền kinh tế Mỹ trong quý 3 năm 2021 ngay...
Chứng khoán châu Âu dự kiến sẽ mở cửa phiên thấp Mỹ công bố dữ liệu GDP quý 3 Chỉ số CPI của...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ