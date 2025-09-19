Bản tin ngày 28.10.2021
Các chỉ số Mỹ đã có mức giảm mạnh vào cuối phiên Phố Wall hôm qua. . S&P 500 giảm 0.51%, Dow...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
VÀNG Hãy bắt đầu phân tích hôm nay với thị trường vàng sau khi kim loại quý không thể vượt qua...
Sau một tuần với những thành tích vượt trội của tiền điện tử, một đợt thoái lui đã xuất hiện trên thị trường này. Bitcoin...
Thị trường châu Âu giao dịch ở mức thấp hơn DE30 thoái lui từ khu vực hỗ trợ chính Báo...
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) dự kiến sẽ công bố chính sách tiền tệ hôm nay lúc 3:00 chiều BST...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp NHTW Canada có thể sẽ thông báo giai đoạn cắt giảm...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua với một đà tăng nhẹ. S&P 500 tăng 0.18%,...
Skyworks đã hoạt động rất tốt kể từ khi kênh bị vỡ vào năm 2018 với thành tích vượt trội so với thị trường với...
Thị trường châu Âu giao dịch ở mức cao hơn DE30 đạt mức cao nhất trong 6 tuần gần ngưỡng 15,750 điểm Symrise, Kion Group...
Cặp tiền tệ chính - EURUSD - giao dịch đi ngang trong phạm vi 1,1615-1,670 trong vài ngày qua. Tuy nhiên, một đợt đột phá...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Chỉ số tâm lý tiêu dùng CB tháng 9 Báo...
Chỉ số S&P 500 và Dow Jones đã chạm mức đỉnh mới vào hôm qua sau khi tăng lần lượt 0.47% và 0.18%....
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ đã tăng hơn 9% trong phiên giao dịch hôm qua lên mức cao nhất trong...
US500 và US30 đạt mức cao nhất mọi thời đại mới Chứng khoán châu Âu đóng cửa ở mức cao hơn Giá NATGAS tăng...
Mùa thu nhập của Hoa Kỳ đang diễn ra sôi động và những ngày sắp tới đây có vẻ là sẽ là tuần...
Thị trường châu Âu giao dịch ở mức cao hơn DE30 kiểm tra giới hạn trên của phạm vi giao dịch Continental...
Các chỉ số chứng khoán của Mỹ tiếp tục phục hồi sau đợt điều chỉnh của tháng 9 vào tuần trước. Trong khi S&P 500 và...
