Lịch kinh tế: Dữ liệu khảo sát từ Đức và báo cáo thu nhập của Facebook
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa ở mức không đổi Chỉ số IFO tháng 10 của Đức Facebook báo...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Phiên châu Á bắt đầu tuần mới với tâm trạng trái chiều. Nikkei giảm 0.7%, S&P/ASX 200 giảm 0.3%,...
Sự biến động trên thị trường tiền điện tử đã tăng lên trong tuần này, đặc biệt là Bitcoin. Sự ra mắt của quỹ ETF...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Chỉ số PMI sơ bộ tháng 10 từ châu Âu và Mỹ Chủ...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn với S&P 500 tăng 0.30% và...
Lịch kinh tế cho ngày hôm nay thiếu các bản phát hành vĩ mô hàng đầu từ các nền kinh tế lớn trên...
Sau đợt giảm giá mạnh vào năm ngoái của nhiều sản phẩm sử dụng hàng ngày, không ai nghĩ rằng tình hình...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp NHTW Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất lần nữa Intel...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua với chỉ số S&P 500 kết thúc thấp hơn 10 điểm...
Chứng khoán châu Âu đóng cửa ở mức trái chiều Dow Jones giao dịch gần mức đỉnh Bitcoin vẽ nên mức cao nhất...
Dogecoin đã không thể hưởng lợi từ những tin tức xoay quanh Bitcoin Khối lượng giao dịch và niềm tin mạng xã...
Thị trường châu Âu giao dịch trái chiều DE30 thất bại trong việc vượt lên khu vực 15,550 điểm Sartorius...
Dầu tiếp tục leo cao hơn với WTI giao dịch trên mức 83 USD trong thời gian ngắn vào đầu tuần này và Brent kiểm tra mốc 86 USD....
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Phát biểu từ các thành viên Fed, Báo...
Các chỉ số Phố Wall đã tiếp tục đà tăng trước đó và di chuyển lên cao hơn. S&P 500 tăng 0.74%,...
Tâm lý risk-on đã xuất hiện trên thị trường ngoại hối với các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng...
Chứng khoán châu Âu giao dịch trái chiều DE30 kiểm tra đường SMA 200 trong khung H4 Delivery Hero đầu tư...
