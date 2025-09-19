Biểu đồ nổi bật - BITCOIN (19.10.2021)
Bitcoin đã đạt mức cao nhất trong nhiều tháng vào đêm qua sau khi kiểm tra ngưỡng 63,000 USD. Trong khi bên...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa tăng nhẹ Netflix, Johnson & Johnson, Travelers báo cáo...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 0.34% và Nasdaq...
Báo cáo tài chính quý 3 từ các ngân hàng lớn của Mỹ được công bố vào tuần trước đã...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa thấp hơn DE30 thoái lui từ mức Fibo 61.8% Siemens xác...
Thị trường năng lượng đang diễn biến trái chiều vào đầu tuần mới. Trong khi dầu Brent và WTI đang tăng hơn khoảng 1%, giá khí...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 9 của Mỹ Thị...
Chứng khoán châu Âu bắt đầu tuần mới với một tâm trạng não nề sau khi Trung Quốc phát hành dữ liệu...
Báo cáo thu nhập quý 3 vững chắc từ các ngân hàng lớn của Mỹ đã thúc đẩy tâm lý trong...
Chứng khoán châu Âu giao dịch cao hơn DE30 tiếp cận kháng cự chính gần mức 15,550 Doanh số bán...
Bitcoin đã tăng giá qua đêm và kiểm tra mốc 60,000 USD lần đầu tiên kể từ giữa tháng 4 năm 2021. Đồng...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa không đổi Hoa Kỳ sẽ công bố doanh số bán lẻ Ngân hàng...
Các chỉ số Mỹ đã có đợt phục hồi vào hôm qua và kết thúc phiên giao dịch ở mức cao đáng...
Trong khi giá năng lượng không còn tăng nhanh như gần đây, động thái đi lên vẫn là một vấn đề đối với...
Chứng khoán Trung Quốc đã giao dịch dưới áp lực giảm mạnh kể từ đầu năm nay khi chính quyền Trung Quốc nhắm vào...
Các chỉ số châu Âu giao dịch ở mức cao hơn DE30 kiểm tra đường xu hướng giảm ngắn hạn Cổ phiếu Suedzucker...
Đợt phục hồi trên thị trường dầu mỏ đã tạm dừng vào đầu tuần này. Những lo ngại rủi ro ngày càng gia tăng đã...
