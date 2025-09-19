Lịch kinh tế: Phát biểu của các thành viên Fed và chuỗi báo cáo thu nhập từ các ngân hàng Mỹ
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao 6 thành viên Fed sẽ có bài phát biểu...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 0.30%, Nasdaq tăng...
Vàng giao dịch cao hơn và đồng USD đang giảm trước khi dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố . Dữ liệu CPI tháng...
Giá BINANCECOIN đang ở trong một giai đoạn khó lường với việc Binance nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý thị trường...
Chứng khoán châu Âu giao dịch trái chiều DE30 kiểm tra khu vực kháng cự tại 15,230 điểm SAP...
Ngày giao dịch sắp tới có thể sẽ là một ngày quan trọng đối với đồng USD nhờ hai sự kiện lớn được lên lịch cho ngày...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên không đổi Chỉ số CPI tháng 9 của Mỹ và biên bản cuộc...
Các chỉ số Mỹ đã đóng cửa phiên hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0.24%, Nasdaq giảm 0.14%...
Chứng khoán châu Âu giao dịch ở mức thấp hơn DE30 bật khỏi khu vực 15,000 điểm Airbus công bố...
Vàng đã đi ngang kể từ cuối tháng Chín. Các đợt điều chỉnh bắt đầu vào đầu tháng 9 đóng đã...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Chỉ số ZEW tháng 10 từ Đức Phó Chủ tịch Fed và...
Các chỉ số Mỹ đã bắt đầu phiên giao dịch ở mức cao hơn nhưng tâm trạng đã nhanh chóng xấu đi. S&P...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp tiền USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: 113.10 Chốt lời: 114.50 Cắt...
BNP Paribas đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp tiền EURNZD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.6663 Chốt lời: 1.6200 Cắt...
Mùa thu nhập của Phố Wall quý 3 năm 2021 sẽ bắt đầu vào tuần này! Các nhà đầu tư sẽ được cung cấp các...
Một đợt phục hồi mạnh đã xuất hiện trên thị trường palladium và bạch kim. Đợt bán tháo gần đây ở hai thị trường...
Chứng khoán châu Âu giao dịch trái chiều DE30 cố gắng bảo vệ mức hỗ trợ 15,150 điểm Allianz...
