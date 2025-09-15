CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền USDCAD biến động trái chiều sau dữ liệu thị trường lao động Canada mạnh mẽ
Thay đổi việc làm tại Canada trong tháng 5: 8,8 nghìn (Dự báo -10 nghìn, trước đó là 7,4 nghìn) Thu...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm tháng 5: Bảng lương phi nông nghiệp: thực tế 139K; dự báo 126K; trước...
Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) dự kiến công bố vào lúc 19:30 hôm nay là một nguồn thông...
Thị trường chứng khoán Đức một lần nữa cho thấy sức bền, chống lại áp lực bán hiệu quả. Chỉ số DAX giao ngay đã phục hồi...
Hôm nay, thị trường ngoại hối tập trung vào báo cáo Non-Farm Payrolls (NFP) của Mỹ, công bố lúc 19:30 (giờ Việt...
Khu vực Eurozone vừa công bố dữ liệu kinh tế tích cực, với GDP quý 2 (sửa đổi) đạt mức tăng 0.6%, vượt dự báo 0.4% và...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày...
Hôm nay, thị trường tài chính toàn cầu hướng sự chú ý vào báo cáo Non-Farm Payrolls (NFP)...
Sản xuất công nghiệp của Đức ghi nhận mức giảm đáng kể, với sản lượng giảm 2.02% so với cùng kỳ năm trước (đã điều chỉnh theo...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 05/06, chỉ số S&P 500 lùi 0.53% xuống 5,939.30 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) giảm giá trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Elon Musk và cựu Tổng thống Donald Trump, khi Musk công khai...
Chỉ số US500 đang ghi nhận mức tăng khiêm tốn 0,2%, nỗ lực đảo ngược mức giảm trước đó, sau khi thị trường phản ứng tích cực với...
Hôm nay, cổ phiếu của PVH Corp. (PVH.US), tập đoàn thời trang và may mặc Hoa Kỳ sở hữu các thương hiệu nổi tiếng Calvin Klein...
NATGAS giảm sau khi dữ liệu EIA mới nhất cho thấy lượng khí đốt lưu trữ tại Hoa Kỳ đã tăng nhiều hơn dự kiến. Thay đổi về lượng khí...
Các chỉ số Phố Wall mở cửa thấp hơn vào thứ Năm, giảm trung bình khoảng 0,15%. Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) hiện đang giảm...
Trong buổi họp báo về quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Chủ tịch Christine Lagarde đã...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm : Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: thực tế 247 nghìn; dự báo 236...
Quyết định lãi suất của ECB cho tháng 6: Thực tế: 2.15% (Lãi suất tái cấp vốn). Dự báo: 2.15%. Trước đó:...
Circle Internet Group, nhà phát hành stablecoin USDC, đã chính thức hoàn tất đợt Chào bán công...
