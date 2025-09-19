Phân tích kỹ thuật - US500 (11.10.2021)
Hoa Kỳ đang trải qua ngày lễ Columbus Day và thị trường trái phiếu sẽ đóng cửa giao dịch hôm nay trong khi các...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Hoa Kỳ đang trải qua ngày lễ Columbus Day và thị trường trái phiếu sẽ đóng cửa giao dịch hôm nay trong khi các...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Mỹ và Canada nghỉ lễ Thị trường kỳ hạn cho thấy...
Các nhà đầu tư châu Á đã bắt đầu tuần mới với một tâm trạng lạc quan. Nikkei tăng 1.5% và các...
Tiếp nối sau báo cáo NFP tháng 9 tuần qua, các dữ liệu quan trọng từ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thống trị lịch kinh tế trong tuần tới. Biên...
Chứng khoán châu Âu đóng cửa trái chiều Báo cáo NFP cho thấy dữ liệu yếu trong 2 tháng...
Báo cáo NFP tháng 9, bản phát hành vĩ mô quan trọng trong tuần, sẽ được công bố trong vòng...
Thị trường toàn cầu đã có nhiều biến động trong thời gian gần đây. Sự phục hồi của dầu và khí đốt tự nhiên...
Lịch kinh tế hôm nay không có nhiều bản dữ liệu được lên lịch nhưng những báo cáo sẽ phát hành trong...
Các chỉ số Tây Âu giao dịch ở mức thấp hơn DE30 thất bại trong nỗ lực vượt lên mức 15,250 điểm Ngân...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Dữ liệu thị trường lao động từ Mỹ và Canada Thị...
Các chỉ số Mỹ tiếp tục phục hồi từ đợt điều chỉnh gần đây. S&P 500 tăng 0.83%, Nasdaq tăng 1.05% và Dow...
Chứng khoán châu Âu giao dịch ở mức cao hơn DE30 phá vỡ đường xu hướng giảm và giới hạn trên...
Đợt phục hồi trên thị trường năng lượng đã tạm dừng sau những phát biểu từ Tổng thống Nga hôm qua. Ông Putin...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao NHTW châu Âu (ECB) sẽ công bố biên bản...
Bất chấp một phiên châu Âu bi quan, các chỉ số từ Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua...
Các chỉ số châu Âu lao dốc DE30 kiểm tra mức đáy gần 14,800 điểm Cổ phiếu Deutsche Telekom lao...
Thị trường chứng khoán ở châu Âu đã theo bước phiên châu Á và giảm xuống mức thấp hơn vào...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ