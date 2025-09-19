Bản tin ngày 27.09.2021
Chứng khoán châu Á bắt đầu tuần mới với tâm trạng trái chiều. S&P/ASX 200 và Kospi tăng, Nikkei...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Trong khi thị trường chứng khoán châu Âu đang giảm nhẹ ngày hôm nay, tiền điện tử đang trải qua một đợt giảm mạnh khác....
Đức sẽ tổ chức bầu cử vào Chủ nhật tuần này Cuộc bầu cử Liên bang đầu tiên sau thời kỳ của Thủ tướng...
Cuộc họp của FOMC trong tuần này đã không thể kích hoạt các động thái lớn trên thị trường dù đưa...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Các thành viên Fed sẽ phát biểu trong...
Bất chấp phiên Phố Wall tích cực hôm qua, tâm lý trái chiều đã xuất hiện trong phiên châu...
Ngân hàng SEB đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cho cặp tiền AUDCHF theo các mức sau: Vào lệnh (market):...
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức thấp kỷ lục 0,1% và chương trình mua trái...
Ngân hàng Trung ương của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất vào...
Tâm lý risk-off đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường trong vài phút qua. Các chỉ số ở châu Âu...
Chứng khoán châu Âu mở cửa ở mức cao hơn Chỉ số PMI từ Pháp và Đức Volkswagen (VOW3.DE) dự định xây dựng nhà...
Việc công bố chỉ số PMI tháng 9 sơ bộ là một trong những sự kiện quan trọng trong ngày ở châu Âu. Các...
Cặp USDCAD đã phá vỡ trên vùng kháng cự 1.2830 vào thứ Hai nhưng bên mua đã không thể...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa thấp hơn NHTW Anh sẽ công bố chính sách tiền tệ Các chỉ số...
Các chỉ số Mỹ đã đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 1.0%, Dow Jones tăng 0.95%...
Quyết định lãi suất của FOMC sẽ là sự kiện quan trọng trong tuần. Tuy đợt bán tháo diễn ra trên thị trường vào...
Chứng khoán châu Âu tăng DE30 phá vỡ giới hạn trên của quỹ đạo thị trường Lufthansa cho...
