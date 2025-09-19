Biểu đồ nổi bật - USDJPY (22.09.2021)
Quyết định từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sáng nay đã không đem đến bất ngờ nào cho thị trường. Thị trường...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao FOMC sẽ công bố chính sách tiền tệ Thị...
Tình hình trên thị trường hôm nay khá bình lặng. Các nhà đầu tư dường như xem xét tình...
Chứng khoán châu Âu tăng DE30 tăng 300 điểm từ mức đáy thứ Hai Cổ phiếu Lufthansa sau khi biên...
Bạch kim đã phần nào xóa bỏ khoản lỗ sau đợt bán tháo ngày hôm qua. Tuy sự sụt giảm trên thị...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Riksbank và BoJ sẽ công bố chính sách...
Chứng khoán châu Á đã thoát khỏi đợt bán tháo sau phiên lao dốc ngày hôm...
Evergrande là công ty phát triển bất động sản lớn thứ hai ở Trung Quốc Khoản nợ của Evergrande lên khoảng...
Chứng khoán châu Âu giao dịch thấp hơn DE30 xuyên qua giới hạn dưới của cấu trúc 1:1 Infineon...
Thị trường chứng khoán toàn thế giới đang lao dốc trong ngày hôm nay. Đợt bán tháo được cho là do...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa thấp hơn FOMC, BoJ và BoE sẽ công bố chính sách tiền...
Chứng khoán châu Á sụt giảm vào đầu tuần mới do lo ngại về khả năng vỡ nợ trên thị trường bất động sản Trung Quốc...
Chỉ số DAX bắt đầu gia nhập thị trường vào ngày 1 tháng 7 năm 1988 và trong 30 năm tiếp theo, chỉ số đã trở thành...
DAX sẽ trải qua một cuộc lột xác lớn vào cuối tuần này Chỉ số bổ sung thêm tiêu chí mới Mở...
Thị trường châu Âu chủ yếu giao dịch đi ngang trong tuần này khi các nhà đầu tư tìm kiếm động lực cho một động...
Apple (AAPL.US) đã trình làng các sản phẩm mới của mình trong một sự kiện vào thứ Ba, bao gồm cả smartphone...
Chứng khoáng châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Báo cáo tâm lý tiêu dùng...
