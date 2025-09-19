Bản tin ngày 17.09.2021
Chứng khoán trong đêm giao dịch trái chiều khi các nhà đầu tư cân do các rủi ro liên quan đến các...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chứng khoán châu Âu tăng DE30 kiếm tra đường SMA 50 gần mức 15,700 điểm Wacker Chemie (WCH.DE) tăng...
Báo cáo GDP quý 2 từ New Zealand đã đem lại một bất ngờ tích cực. Thị trường kỳ vọng rằng nền kinh tế New Zealand...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa trái chiều Mỹ sẽ công bố doanh số bán lẻ tháng 8 lúc...
Chứng khoán châu Á hầu hết đều giảm mặc dù không có tin tức quan trọng nào gây ra động thái...
Các chỉ số châu Âu kết thúc phiên giao dịch trong sắc đỏ Giá dầu tăng 3%, sau khi dữ liệu của EIA cho thấy...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp tiền AUDNZD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.0312 Chốt lời: 1.0800 Cắt...
Cổ phiếu của Apple hôm qua đã giảm hơn 1% sau khi gã khổng lồ công nghệ này trình làng mẫu điện thoại thông...
Theo Báo cáo Tình trạng Dầu mỏ của EIA, dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm 6,422 triệu thùng trong tuần kết thúc vào...
Tổng sản lượng công nghiệp ở Mỹ tăng 0,4% trong tháng 8, giảm so với mức tăng 0,9% trong tháng 7 và thấp hơn sự đồng thuận...
Netflix (NFLX .US) là một ví dụ điển hình cho một động thái tăng trưởng (growth action) tuyệt vời, khi thành công...
Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Canada tăng lên 4,1% trong tháng 8 từ 3,7% trong tháng 7 và so với dự báo thị...
Bảng Anh là đồng tiền trong nhóm G10 hoạt động tốt nhất hiện nay. Đồng tiền này đã tăng giá so với hầu hết các...
Trong khi chứng khoán ở châu Âu và Hoa Kỳ đã tìm cách xóa bỏ phần nào sau sự sụt giảm...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Báo cáo tồn kho năng lượng của DoE dự kiến sẽ giảm Canada sẽ...
Chứng khoán châu Á giảm sau dữ liệu lạm phát gây thất vọng từ Trung Quốc. Kospi là một trong số ít...
Chứng khoán châu Âu đóng cửa ở mức không đổi Chỉ số CPI core giảm nhiều hơn dự kiến Đồng USD chịu áp...
Dầu Dầu WTI phá vỡ mức kháng cự quan trọng, mở đường cho một cuộc kiểm tra ngưỡng 72.50 USD Bank of America dự...
