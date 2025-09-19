💲 Đồng USD đứng yên trước khi CPI phát hành
EURUSD đã không thể vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng được đánh dấu bằng đường xu hướng giảm nhưng vẫn duy trì trong...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
EURUSD đã không thể vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng được đánh dấu bằng đường xu hướng giảm nhưng vẫn duy trì trong...
Chứng khoán châu Âu giao dịch trái chiều DE30 phục hồi khoản lỗ buổi sáng Siemens Healthineers ...
Vàng đã bị ảnh hưởng vào tuần trước và rút lui khỏi khu vực được đánh dấu với mức Fibo 38,2% (khu vực 1,825 USD)...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Mỹ sẽ phát hành chỉ số CPI tháng 8 lúc 19:30...
Chứng khoán châu Á tăng cao hơn trong hôm sau nhằm bắt kịp các khoản lời của phiên châu Âu và...
DE30, cũng như các chỉ số châu Âu khác, được hưởng mức tăng lớn vào đầu tuần mới. Các phiên giao dịch châu...
Chứng khoán châu Âu tăng DE30 kiểm tra kháng cự tại kháng cự 15,700 điểm Daimler và BMW...
EURCHF đã có một đợt tăng mạnh vào thứ Năm tuần trước và thoái lui khỏi vùng gần với đường xu hướng giảm. Động...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Doanh số bán lẻ Mỹ và Chỉ số CPI sẽ phát...
Chứng khoán châu Á giao dịch thấp hơn sau khi bị lĩnh vực công nghệ kéo xuống. Tâm lý tiêu cực...
Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ DE30 kiểm tra mức Fibo 50% Airbus đàm phán với WizzAir về...
Tâm lý rủi ro đã cải thiện sau khi tin tức hai lãnh đạo Mỹ - Trung đã có một cuộc thảo luận chung về nhiều chủ...
Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ sau tin tức điện đàm Mỹ - Trung Dữ liệu việc làm Canada, chỉ số PPI của...
Tâm lý phiên châu Á đã được cải thiện sau tin tức Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc điện...
Chứng khoán châu Âu trái chiều, chỉ số Mỹ tăng nhẹ ECB không thắt chặt nhưng giảm tốc độ chương trình PEPP Giá...
Ngân hàng Trung ương châu Âu vừa công bố quyết định của mình. Giống như thị trường mong đợi, Ngân hàng...
Chứng khoán châu Âu giảm DE30 chặn đà giảm gần khu vực 15,500 điểm Merck tăng triển vọng trung hạn Thị...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ