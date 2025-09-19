USDCAD - Khuyến nghị từ Goldman Sachs
Ngân hàng Goldman Sachs đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế sELL cặp tiền USDCAD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.2541 Chốt...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Ngân hàng Goldman Sachs đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế sELL cặp tiền USDCAD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.2541 Chốt...
Chứng khoán châu Âu giao dịch cao hơn DE30 nhảy trên mức thoái lui 50% của mức giảm tuần trước Chỉ...
Thị trường tiền điện tử đã có một khởi đầu tuần mới tích cực. Các đồng tiền ảo ghi nhận các mức tăng mới sau khi Bitcoin...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Thị trường Hoa Kỳ và Canada nghỉ lễ Các...
Chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều vào đầu tuần. S&P/ASX 200 và Kospi giảm trong khi...
Thị trường kỳ vọng tương đối cao với báo cáo NFP tháng 8 Chủ tịch Fed vẫn có thể sẽ bắt đầu việc cắt giảm chương...
Đồng USD đã xóa bỏ mức tăng lúc sáng và hiện đang mất giá so với hầu hết các đồng tiền tệ khác....
US500 Hãy bắt đầu phân tích hôm nay với chỉ số đại diện thị trường của Mỹ - S&P500 (US500). Nhìn vào...
Chứng khoán châu Âu xóa bỏ đà tăng lúc sáng DE30 giảm dưới 15,900 sau khi không...
Sự đổ bộ của cơn bão Ida vào Vịnh Mexico vào cuối tuần qua đã gây ra sự biến động tăng vọt trên thị trường...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Báo cáo tháng 8 của ADP dự kiến tăng 615k...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0.13%, Dow Jones giảm 0.11% và Nasdaq...
Chứng khoán châu Âu tăng DE30 thử nghiệm khu vực 16,000 điểm Deutsche Wohnen khuyến nghị cổ đông chấp...
Dữ liệu CPI sơ bộ từ khu vực đồng euro trong tháng 8 vừa được công bố. Thị trường kỳ vọng mức báo cáo ở mức 2,7% YoY...
Tiền tệ Antipodean - đồng AUD và đồng NZD đang là một trong số các đồng tiền tệ chính hoạt động tốt nhất hiện...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Dữ liệu lạm phát sơ bộ từ khu vực đồng Euro Dữ...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua trong bối cảnh trái chiều. S&P 500 tăng 0.43%,...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ