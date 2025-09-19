Tóm tắt thi trường trong ngày: Chứng khoán Mỹ phục hồi ở mức kỷ lục
Chứng khoán toàn cầu bắt đầu tuần mới ở mức cao hơn Chỉ số US100 và US500 đạt mức đỉnh mới Biến động thấp trên thị trường...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Chứng khoán toàn cầu bắt đầu tuần mới ở mức cao hơn Chỉ số US100 và US500 đạt mức đỉnh mới Biến động thấp trên thị trường...
Cổ phiếu của Li Auto (LI.US) đã xóa bỏ mức tăng ban đầu và đang giao dịch thấp hơn 6% sau khi một nhà sản xuất xe điện Trung...
Tâm trạng lạc quan chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Mỹ. Việc Fed vẫn ngần ngại thông báo tiến trình...
Chứng khoán châu Âu tăng DE30 không thành công vượt qua mức 15,900 điểm Lufthansa có...
Bão Ida nhiệt đới cấp 4 đã đổ bộ vào bờ biển phía bắc của Vịnh Mexico vào cuối tuần qua. Sự cố mất điện đã xảy...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên ngang Chỉ số CPI tháng 8 sơ bộ từ Đức Các...
Các chỉ số Mỹ đã phục hồi vào phiên thứ Sáu tuần trước sau khi Chủ tịch Fed vẫn chưa có động thái...
Hội nghị chuyên đề kinh tế của Fed ở Jackson Hole đã kết thúc và bây giờ sự chú ý của thị trường trở lại...
USD giảm nhẹ trở lại, vàng tăng trong khi hợp đồng tương lai của Mỹ giậm chân tại chỗ - đây là trạng thái của thị...
Chứng khoán châu Âu giao dịch trái chiều DE30 tiếp cận mức kháng cự 15,800 điểm Vonovia có...
TNOTE bắt đầu giao dịch hôm nay với khoảng cách giảm lớn. TNOTE đã giảm xuống dưới mức thấp cục bộ từ giữa tháng 8 vào...
Thị trường hiện tập trung vào một số yếu tố có mối liên hệ với nhau và tình hình sẽ được sáng tỏ khi chủ...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Powell sẽ phát biểu tại hội nghị Jackson Hole Gói...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0.58%, Dow Jones giảm 0.54%...
Cặp tiền USDCAD đã có một số mức tăng mạnh vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, tâm lý thị trường đối với cặp tiền đã...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp ECB sẽ công bố biên bản họp lúc 18:30 VN Bản...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức đỉnh mới. S&P 500 tăng 0.22%, Dow Jones tăng 0.11%,...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ