Tóm tắt thị trường trong ngày: Thị trường yên ắng chờ đợi hội nghị Jackson Hole
Chứng khoán châu Âu hôm thứ Tư không có nhiều biến động Chỉ số Mỹ cao hơn một chút, Nasdaq và...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Chứng khoán châu Âu hôm thứ Tư không có nhiều biến động Chỉ số Mỹ cao hơn một chút, Nasdaq và...
Cặp EURAUD đã giảm mạnh vào đầu tuần. Nhìn vào khoảng D1, có thể thấy đà giảm đã chạm mức hỗ trợ...
Cổ phiếu Nordstrom (JWN.US) đã giảm hơn 16,0% trong phiên giao dịch hôm nay mặc dù chuỗi cửa hàng bách...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp tiền EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh:1.1732 Chốt lời:1.1400 Cắt...
Hiện tại, các nhà đầu cơ giá lên dường như đang thiếu đi động lực để có thể đẩy các chỉ số lên mức đỉnh...
Giá Ripple đã tăng hơn 150% từ ngày 20 tháng 7 và mặc dù sự điều chỉnh đang diễn ra nhưng hoạt động tốt hơn so...
Chứng khoán châu Âu giao dịch trái chiều DE30 thoái lui dưới đường xu hướng giảm Airbus nhận...
GBPJPY đã giao dịch trong một động thái giảm kể từ cuối tháng 5 năm 2021. Tuy nhiên đà giảm đã dừng lại ở vùng...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Chỉ số IFO của Đức và Đơn đặt hàng lâu bền của Mỹ Số...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch cao hơn và đạt các mức đỉnh mới. S&P 500 tăng 0.15%, Nasdaq tăng 0.52%,...
Đồng NZD là đồng tiền chính mạnh nhất Dầu thô tiếp tục tăng cao hơn Tâm lý trái chiều trên thị trường...
VÀNG Giá vàng đã tăng hơn 100 USD/ounce trong 2 tuần qua và vượt qua mốc 1,800 USD cũng như đường trung...
Chứng khoán châu Âu giao dịch trái chiều DE30 quay trở lại đường xu hướng giảm ở 15,900 điểm Lanxess...
Thị trường chứng khoán và thị trường hàng hóa tăng điểm trong bối cảnh tâm lý risk-on lan rộng. Dầu là...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa cao hơn API báo cáo tồn kho dầu Thị trường tương lai cho...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 0.85%, Dow Jones tăng 0.61%,...
Ethereum đã tăng mạnh trở lại trong tháng qua. Giá của loại tiền điện tử phổ biến thứ hai trên thế giới đã tăng gần gấp...
Chứng khoán châu Âu tăng DE30 giảm dưới đường SMA 200 RWE ký thỏa thuận với Naftogaz Thị...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ