Biểu đồ nổi bật trong ngày - BITCOIN (23.08.2021)
Cổ phiếu và hàng hóa bắt đầu một tuần mới với khoảng cách tăng cao hơn. Tâm trạng được cải thiện cũng có thể được...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Việc công bố chỉ số PMI tháng 8 sơ bộ là một sự kiện quan trọng trong ngày ở Châu Âu. Các dữ liệu từ...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Châu Âu và Mỹ phát hành chỉ số PMI Hội...
Chứng khoán châu Á giao dịch cao hơn vào đầu tuần. Nikkei tăng 1.8%, Kospi tăng 1.5% và S&P/ASX...
Biên bản cuộc họp FOMC đã để lại dư chấn gây ra tâm lý risk-off trên thị trường tuần qua. Tuần tới, Fed vẫn sẽ là...
Cổ phiếu Spotify (SPOT.US) đã tăng hơn 5% sau khi công ty thông báo rằng hội đồng quản trị đã chấp thuận mua...
Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 6 của Canada đã được công bố lúc 1:30 chiều BST. Báo cáo đã đưa...
Bitcoin bắt đầu điều chỉnh giảm cục bộ vào ngày 14 tháng 8, sau khi đồng tiền điện tử này đạt mức đỉnh cục bộ khoảng 48,000...
Chứng khoán châu Âu giảm DE30 trở lại mức Fibo 38.2% Volkswagen cắt giảm sản xuất tại nhà...
Các chỉ số Trung Quốc nằm trong số các chỉ số hoạt động kém hàng đầu trong phiên giao dịch châu Á hôm...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Canada công bố doanh số bán lẻ lúc 19:30 VN Deere...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. S&P 500 tăng 0.13%, Nasdaq tăng 0.11%...
Lo ngại về việc Fed sớm cắt giảm QE đè nặng lên tâm lý thị trường Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở mức thấp nhất...
Cổ phiếu Robinhood (HOOD.US) đang giao dịch thấp hơn 7% sau khi chủ sở hữu của ứng dụng giao dịch phổ biến cảnh báo hoạt động giao...
Chỉ số chuẩn của Đức giảm điểm trong ngắn hạn vào thứ Năm khi Fed chuẩn bị cho việc cắt giảm QE. Khung D1 DE30 đã thành...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 0,348 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 8, so với mức...
Chứng khoán châu Âu lao dốc sau lo ngại thắt chặt DE30 chạm mức thấp nhất trong ngày gần 15,615 điểm Thyssenkrupp...
Tâm lý risk-off đang xuất hiện trên thị trường cổ phiếu và hàng hóa sau khi Fed công bố biên bản...
