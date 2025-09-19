📉 Chỉ số lao dốc sau lo ngại thắt chặt QE
Biên bản cuộc họp FOMC sáng sớm hôm nay đã cho thấy các thành viên NHTW Mỹ tin rằng nên bắt đầu cắt...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Biên bản cuộc họp FOMC sáng sớm hôm nay đã cho thấy các thành viên NHTW Mỹ tin rằng nên bắt đầu cắt...
Thị trường châu Âu đang trong tâm lý phòng bị Norges Bank đưa ra quyết định lãi suất Các...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 1.07%, Dow Jones giảm 1.08%...
Biên bản FOMCcho thấy việc cắt giảm QE có thể bắt đầu vào cuối năm Các sàn châu Âu kết thúc...
Biên bản cuộc họp của FOMC ngày 27-28 tháng 7 đã được công bố và cho thấy tín hiệu tăng lãi...
Vàng đang giảm từ vùng kháng cự quan trọng 1790-1800 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, mặc dù cặp EURUSD đang...
Theo Báo cáo Tình trạng Dầu mỏ của EIA, dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm 3,23 triệu thùng trong tuần kết thúc vào...
Các nhà giao dịch đang chờ đợi biên bản cuộc họp FOMC được lên lịch cho tối nay vào lúc 7:00 tối BST(1:00...
Bitcoin đang trải qua một đợt bán tháo nhỏ, sau mức đỉnh cục bộ được ghi nhận vào ngày 14 tháng 8 ở mức 48,00 ISD,...
Giấy phép xây dựng ở Mỹ đã tăng 2,6% so với một tháng trước đó lên mức hàng năm được điều chỉnh theo mùa...
Chứng khoán châu Âu giảm DE30 không thể vượt lên mức đỉnh tại 15,950 điểm Deutsche Post...
Ngân hàng Trung ương New Zealand (RBNZ) đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp hôm nay. Ngân hàng...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Biên bản cuộc họp FOMC sẽ phát hành vào 1:00...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0.71%, Dow Jones giảm 0.79%...
Giá vàng đã phục hồi hơn 2/3 mức giảm gần đây và đang tiến gần tới 1.800 USD/ounce. Sự phục hồi này có...
Chứng khoán châu Âu giảm DE30 ngừng giảm tại 15,800 điểm Siemens và Duerr đang xem...
Đồng NZD lao dốc trong phiên giao dịch châu Á hôm nay sau khi ca nhiễm Covid-19 đầu tiên kể từ tháng 2 được báo...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Chủ tịch Fed sẽ phát biểu vào tối khuya Mỹ...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ