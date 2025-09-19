Bản tin ngày 17.08.2021
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. Dow Jones tăng 0.31%, S&P 500 tăng 0.26%,...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Giá đồng đã giảm hơn 2% vào hôm nay và việc này có thể liên quan đến dữ liệu kinh tế yếu kém...
Chứng khoán châu Âu giảm Chỉ số DAX giảm dưới 16.000 điểm Chính quyền Đức bắt đầu giảm cổ phần trong Lufthansa...
Trong khi sự tập trung của thị trường đã chuyển sang đồng USD với dự đoán về khả năng Fed thắt chặt chính sách, cặp AUDNZD...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Chỉ số Sản xuất của NY Empire State Số liệu bán buôn...
Chứng khoán châu Âu giao dịch cao hơn. Nikkei giảm 1.7%, S&P/ASX 200 giảm 0.2%, trong khi Kospi đóng cửa...
Tuần qua, các chỉ số chính ở Châu Âu và Hoa Kỳ đã tăng mạnh sau khi dữ liệu CPI mới nhất của Hoa Kỳ làm...
Trong phiên giao dịch hôm nay, các nhà đầu tư có thể quan sát xu hướng trên thị trường chứng khoán...
DAX đạt mức đỉnh mới Cổ phiếu châu Âu tăng liên tiếp 10 phiên Adidas (ADS.DE) đang bán Reebok cho Authentic...
Cặp tiền EURAUD đã di chuyển trong một kênh đi xuống gần đây. Nhìn vào khung H1, có thể thấy đường đi xuống đã...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Thị trường tập trung vào tâm lý tiêu dùng của...
Hầu hết các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 0.30%, Dow Jones tăng 0.04% và Nasdaq...
Các chỉ số châu Âu giao dịch hầu hết cao hơn Sản lượng công nghiệp khu vực đồng Euro giảm nhiều hơn dự báo Delivery...
Cặp tiền GBPUSD đã bật khỏi khu vực kháng cự chính tại 1.38880, nơi đây được củng cố bởi đường SMA 200 (màu đỏ) và...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa thấp hơn Đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ và chỉ số PPI tháng 7 Kinh...
Hầu hết các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 0.25%, Dow Jones tăng 0.62%...
Các chỉ số Mỹ và châu Âu đạt mức cao kỷ lục mới Tỷ lệ lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao trong 13 năm Dự trữ dầu...
