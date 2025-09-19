Top báo cáo thu nhập đáng chú ý tuần này (09.08.2021)
Mùa báo cáo thu nhập của Hoa Kỳ trong quý 2 năm 2021 đang dần kết thúc. Cho đến nay, gần 450 công ty thuộc chỉ...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chứng khoán châu Âu giao dịch trái chiều DE30 thất bại tiếp cận mức cao nhất mọi thời đại Cổ...
Vàng và bạc là những thị trường nổi bật trong phiên giao dịch châu Á trầm lắng. Hợp đồng kỳ hạn của Vàng...
Chứng khoán châu Âu mở cửa thấp hơn Chỉ số Niềm tin nhà đầu tư tháng 8 Thị trường tương...
Hôm nay cứng khoán châu Á giao dịch cao hơn. Nikkei tăng 0.3%, S&P/ASX 200 tăng 0.1% trong khi Kospi...
Phiên giao dịch châu Âu cho đến nay khá bình lặng. Các chỉ số chính của châu Âu ghi nhận mức...
Vàng tiếp tục thoái lui từ mức cao nhất của phạm vi giao dịch tại mức Fibo 38.2 của đà tăng vào đầu tháng 3 năm 2021...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Dữ liệu việc làm từ Mỹ và Canada Canopy Growth...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 0.60%, Dow Jones và Nasdaq...
Chỉ số chuẩn của Đức đang di chuyển lên xuống trong phiên thứ Năm. Khung D1 DE30 đã di chuyển trong kênh xu hướng tăng...
Báo cáo NFP tháng 7 sẽ báo cáo kinh tế quan trọng trong tuần. Dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ sẽ được công...
Thông báo quyết định chính sách tiền tệ từ Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) lúc 12 giờ trưa BST (18:00...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa thấp hơn NHTW Anh sẽ công bố quyết định lãi suất lúc 18:00...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua thấp hơn. S&P 500 giảm 0.46%, Dow Jones giảm 0.92% và Russell...
US100 Cùng bắt đầu phiên hôm nay với chỉ số công nghệ Mỹ - Nasdaq (US100). Nhìn vào khung thời gian H4, chỉ số...
Chứng khoán châu Âu tăng DE30 tiếp cận mức kháng cự 15.680 điểm Báo cáo thu nhập quý...
Đồng NZD đang tăng giá so với các loại tiền tệ chính khác ngày hôm nay. Đồng tiền Antipodean tăng sau dữ...
