Lịch kinh tế: Báo cáo việc làm ADP và Chỉ số dịch vụ từ ISM
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Báo cáo ADP của Mỹ và chỉ số dịch vụ ISM Uber,...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Báo cáo ADP của Mỹ và chỉ số dịch vụ ISM Uber,...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua cao đáng kể. S&P 500 tăng 0.82%, Dow Jones tăng 0.80%,...
Sau một đợt phục hồi vững chắc vào cuối tháng 7, giá Ethereum đã giảm trở lại vào đầu tháng 8. Đồng tiền điện...
Chứng khoán châu Âu trái chiều DE30 tiếp cận kháng cự tại 15.565 điểm BMW và Infineon...
Giá dầu đã lao dốc vào buổi chiều hôm qua với Brent và WTI giảm hơn 3% trong hơn 2 giờ mà không có...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Đơn đặt hàng nhà máy của Mỹ và báo...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua thấp hơn. S&P 500 giảm 0.19%, Dow Jones giảm 0.28% trong khi...
Chứng khoán châu Âu bắt đầu tháng 8 trong tâm trạng lạc quan Thượng viện Mỹ đồng ý dự thảo luật cơ sở hạ tầng Dữ...
Cổ phiếu của Li Auto (LI.US) đã tăng hơn 4% vào đầu phiên giao dịch sau khi nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đã giao 8,589...
Chỉ số PMI Sản xuất ISM đã giảm xuống 59,5 trong tháng 7, mức thấp nhất trong 6 tháng, so với mức 60,6 vào tháng 6 và...
Hiện tại, mùa thu nhập quý 2 của Phố Wall trong năm 2021 đã bắt đầu nguội dần, tuy nhiên điều này không có...
Chứng khoán châu Âu tăng DE30 không thể vượt lên trên 5.680 điểm Cổ phiếu...
Cặp GBPJPY đã thất bại trong việc bứt phá lên trên khu vực kháng cự tại 153.30 và một đợt điều chỉnh đi xuống đã...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Chỉ số sản xuất PMI tháng 7 của ISM Các...
Chứng khoán châu Á bắt đầu tuần mới cao hơn. Nikkei tăng 1.8%, S&P/ASX 200 tăng 1.3% trong khi Kospi...
Chỉ số PCE cốt lõi của Mỹ tăng với tốc độ nhanh nhất trong 30 năm Cổ phiếu Amazon kéo Phố Wall xuống mức thấp hơn FED Bullard...
Chứng khoán toàn cầu tăng nhẹ EURUSD trở về mức 1.17 Thị trường tiền điện tử tăng vọt Thị trường ngoại hối không...
Robinhood ra mắt trên sàn chứng khoán Nasdaq Cổ phiếu giảm 8% trong phiên giao dịch đầu tiên Công...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ