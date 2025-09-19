Phân tích kỹ thuật - VÀNG (28.07.2021)
Quyết định chính sách tiền tệ của FOMC lúc 7:00 tối BST (1:00 sáng VN) sẽ là sự kiện quan trọng trong ngày....
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang FOMC sẽ thông báo chính sách tiền tệ vào...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua thấp hơn nhưng đã nhanh chóng phục hồi từ mức thấp nhất hàng...
Chứng khoán châu Âu vẫn tiếp tục giảm Các quy định đàn áp của Trung Quốc tiếp tục kéo tâm...
Trong bài viết này, bạn sẽ biết được: Quy định mới ảnh hưởng đến chứng khoán Trung Quốc CHNComp giảm mạnh bất chấp sự...
Chứng khoán châu Âu vẫn giảm nhưng di chuyển trên mức thấp hàng ngày DE30 tăng trở lại trên...
Đợt bán tháo công nghệ của Trung Quốc bắt đầu tràn sang các khu vực khác trên thế giới. Thị trường...
Các chỉ số của Trung Quốc đã giảm trong 3 phiên vừa qua. CHNComp giảm gần 12% so với mức đóng cửa hôm thứ Năm. Sự...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa thấp hơn Chỉ số niềm tin tiêu dùng CB tháng 7 Báo...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua cao hơn. S&P 500 và Dow Jones tăng 0.24% mỗi chỉ số, Russell...
Amazon có thể chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử vào cuối năm 2021 Bitcoin tăng mạnh và tiếp cận mức cản 40.000 USD ETH...
Mùa báo cáo thu nhập quý 2 năm 2021 của Phố Wall đã bắt đầu được một thời gian. Tuy nhiên, các nhà...
Chứng khoán Trung Quốc đã kém hơn so với chứng khoán của Hoa Kỳ và Châu Âu trong nhiều tháng. Tuy...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Chỉ số IFO tháng 7 của Đức Tesla báo cáo...
Chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều hôm nay, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng, S&P/ASX 200 của Úc...
Trên biểu đồ hàng tuần của cả dầu thô Brent và WTI, có thể thấy rằng mô hình nến búa tiềm năng...
European markets trade higher DE30 reaches 1-week high above 15,600 pts Share of EVs and hybrids in European car sales surge Cổ...
