Phân tích kỹ thuật - USDCAD (23.07.2021)
USDCAD là một trong những cặp tiền nổi bật nhất hôm nay. Cặp đôi này sẽ có cơ hội di chuyển vào lúc...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Netflix (NFLX.US) đã công bố báo cáo thu nhập quý 2 của mình vào thứ Ba sau khi phiên giao dịch Mỹ...
Các chỉ số PMI từ Pháp và Đức là những bản phát hành vĩ mô quan trọng được lên lịch cho buổi...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa cao hơn Đức, Pháp, Anh và Mỹ báo cáo chỉ số PMI 2...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua cao hơn. Dow Jones tăng 0.07%, S&P 500 tăng 0.20% và Nasdaq...
Tín hiệu ôn hòa từ NHTW châu Âu Đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ tăng bất ngờ Giá dầu thô...
Southwest Airlines (LUV.US) đã giảm hơn 4.0%, trả lại một số mức tăng mạnh của phiên trước sau khi công ty công...
Đơn xin trợ cấp hàng tuần cao nhất trong 2 tháng Các đơn tiếp tục nộp đạt mức thấp nhất kể từ đại dịch Tỷ lệ thất...
Hợp đồng tương lai Coffee (COFFEE) tăng 11% trong phiên giao dịch hôm nay, đạt mức chưa từng thấy kể từ năm 2014. Chỉ trong vòng...
Chỉ số benchmark của Đức đã phá vỡ lên trên mô hình cái nêm. Khung D1 Chỉ vào ngày...
Chủ tịch ECB, bà Lagarde, đã bắt đầu cuộc họp báo bằng cách chỉ ra rằng thông điệp của ECB giờ đây sẽ dễ đọc...
Giá cà phê đã trải qua một đợt tăng mạnh trong 3 ngày qua và đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2014!...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao ECB sẽ có cuộc họp hôm nay Twitter và Intel...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch cao hơn. S&P 500 tăng 0.82%, Dow Jones tăng 0.83% và...
NHTW châu Âu (ECB) sẽ công bố các quyết định chính sách tiền tệ vào thứ Năm lúc 18:45 VN với...
Chứng khoán châu Âu tăng DE30 phục hồi trên 15.300 điểm SAP báo cáo thu nhập Q2 Cổ...
Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm xuống dưới 1.15% vào ngày hôm qua - mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Tuy nhiên,...
Chứng khoán châu Âu dự kiến đi ngang Báo cáo DOE vào lúc 21:30 VN Coca-Cola và Johnson...
